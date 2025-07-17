Для українських доріг: Nissan створив позашляхову сімейну модель за $19 500 (фото)

Лінійку Nissan Caravan 2025 поповнила нова модифікація Sotoasobi. Класичний мінівен підготували до бездоріжжя.

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Новий Nissan Caravan Sotoasobi надходить у продаж в Японії за ціною від 2,9 мільйона єн ($19 500). Про нього розповіли на офіційному сайті автовиробника.

Мінівен отримав розширювачі арок Фото: Nissan

Мінівен Nissan Caravan з пакетом Sotoasobi пізнається за пластиковими розширювачами арок та особливими колісними дисками. Крім того, передню частину авто обклеїли матовою плівкою, яка захищає від пошкоджень.

У салоні встановили збільшений тачскрін Фото: Nissan

У салоні Nissan Caravan 2025 встановили комфортніші передні сидіння. Крім того, автомобіль отримав збільшений 9-дюймовий тачскрін та адаптивний круїз-контроль.

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Новий Nissan Caravan Sotoasobi пропонують із 2,0-літровим бензиновим двигуном потужністю 130 к. с. та 2,5-літровим 132-сильним турбодизелем. Обидві модифікації отримали 7-ступінчасту автоматичну КПП, а привід може бути переднім або повним.

Nissan Caravan отримав нові передні крісла Фото: Nissan

Пізніше пакет Sotoasobi отримає і автодім Nissan Caravan MyRoom. Такий варіант буде фактично вдвічі дорожчим – 5,8 мільйона єн або 39 200 доларів.

До речі, раніше дебютував заряджений позашляховик Nissan потужністю майже 500 сил.

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