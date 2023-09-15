Цена $23 660 и полный привод: Nissan представил недорогой семейный автомобиль (фото)

Nissan Caravan 50th Anniversary доступен в версиях с передним и полным приводом. Микроавтобус предложат с бензиновым или дизельным двигателем на выбор.

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Nissan представил микроавтобус Caravan в юбилейной версии 50th Anniversary. Новинка отличается уникальным оформлением экстерьера и интерьера. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Nissan Caravan (NV350 на некоторых рынках) появился в 1973 году. Это малотоннажный автомобиль для коммерческих перевозок, который также доступен в пассажирской версии до 9 посадочных мест.

В честь 50-летия модели Nissan создал версию 50th Anniversary. Она получила черную отделку решетки радиатора и боковые зеркала заднего вида с электроприводом. Микроавтобус доступен в четырех цветах кузова, среди которых Cashmere Greige, изображенный на снимках.

Nissan Caravan 50th Anniversary доступен в четырех цветах Фото: Nissan

Эмблемы 50th Anniversary появились на задней двери и на подголовниках сидений. Особая версия основана на топовой комплектации Grand Premium GX с удлиненной колесной базой.

Интерьер получил уникальную отделку из коричневой кожи и ткани с узорами. На воздуховодах появились контрастные бронзовые элементы.

Nissan Caravan 50th Anniversary получил уникальное оформление интерьера Фото: Nissan

Nissan Caravan 50th Anniversary предлагается с 2,0-литровым атмосферным бензиновым двигателем мощностью 130 л.с. и 178 Нм крутящего момента или 2,5-литровым турбодизелем мощностью 132 л.с. и 370 Нм крутящего момента. На выбор доступны версии с передним или полным приводом.

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Nissan Caravan 50th Anniversary поступит в продажу в Японии уже 10 октября. Начальная стоимость микроавтобуса с передним приводом составит 3 483 700 йен (23 668 долларов), а за полноприводную версию придется заплатить от 4 453 900 йен (30 260 долларов).

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