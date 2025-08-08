Секретного доступного конкурента Toyota Camry від Nissan показали до прем'єри (фото)

В інтернет потрапили перші фото Nissan N6. Доступний сімейний седан D-класу отримає економічну гібридну установку і кине виклик Toyota Camry.

Новий Nissan N6 презентують до кінця року та випускатимуть у Китаї на спільному підприємстві із Dongfeng. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Більшість подробиць новинки поки тримають у секреті. Седан Nissan N6 стане наступником Altima і дещо дешевшою альтернативою Toyota Camry, адже ці моделі D-класу схожі за своїми розмірами.

Авто отримає 211-сильну плагін-гібридну установку Фото: carscoops.com

Габарити Nissan N6 2026:

довжина – 4835 мм;

ширина – 1885 мм;

висота – 1491 мм;

колісна база – 2815 мм.

Зовні седан дуже нагадує електромобіль Nissan N7. Це моделі різних класів і на різних платформах, проте обидві вони вирізняються обтічним дизайном із вигнутим дахом, висувними дверними ручками, тоненькими діодними фарами і ліхтарями.

Салон Nissan N6 2026 не показали: очікується, що на передній панелі встановлять два великі екрани.

Зате частково розкрили подробиці його плагін-гібридної установки. Новий Nissan N6 отримає 1,5-літрову бензинову четвірку та електромотор, які сумарно розвивають 211 к. с. Відомо, що седан матиме чималий запас ходу на електротязі.

