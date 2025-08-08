Дешевая альтернатива Touareg: новый кроссовер Volkswagen показали на первых фото

Опубликованы первые фото Volkswagen Tavendor 2026. Доступный семейный кроссовер отличается нестандартным дизайном и получил мощный турбомотор.

Недорогой кроссовер Volkswagen Tavendor пройдет обновление и дебютирует осенью в Китае. Стоимость модели составит от 269 900 до 299 900 юаней ($37 500 — 41 750). Об этом сообщает сайт Autohome.

Пятиместный Volkswagen Tavendor — более дешевая альтернатива VW Touareg. Кроссовер крупнее премиального собрата и просторнее внутри.

Volkswagen Tavendor получит более мощный 272-сильный турбомотор Фото: autohome.com.cn

Новый Volkswagen Tavendor 2026 отличается от прошлогодней модели измененной передней частью с более узкой решеткой радиатора и более тонкими фарами. Сзади обновили фонари. В основе авто лежит удлиненная платформа MQB Evo от VW Tiguan и Tayron.

Размеры Volkswagen Tavendor 2026:

длина — 5007 мм;

ширина — 2015 мм;

высота — 1763 мм;

колесная база — 2980 мм.

На шпионских фото нет салона Volkswagen Tavendor. Ожидается, что кроссовер получит третий дисплей на передней панели, предназначенный для пассажира.

Новый кроссовер Volkswagen Tavendor сохранит 2,0-литровый бензиновый турбомотор, однако его мощность увеличат с 220 до 272 л. с. Максимальная скорость ограничена на 200 км/ч. Модель оснащена 7-ступенчатым роботом DSG и полным приводом.

