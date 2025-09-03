Audi возродит знаменитую спортивную модель в новом формате (фото)

Спорткар Audi TT получит преемника. Новая модель выйдет на рынок в 2027 году и станет мощным электрокаром, а пока представили ее предсерийный вариант.

Спорткар Audi Concept C презентовали в Милане, а на публике покажут через неделю на автошоу ИАА в Мюнхене. Его подробности раскрыли на официальном сайте немецкого автопроизводителя.

Audi Concept C стал первенцем в новом фирменном стиле марки Фото: Audi

Электромобиль Audi Concept C — первенец в новом фирменном стиле. Купе-кабриолет со складным металлическим верхом отличается сдержанным дизайном, в котором сочетаются плавные линии и грани.

Своим силуэтом с изогнутой крышей, высокой оконной линией и короткими свесами кузова авто напоминает Audi TT, хотя и несколько больше по размерам. Вместе с тем, во внешности присутствуют черты классических болидов Auto Union 1930-х годов вроде продолговатой решетки радиатора.

Фото: Audi

Габариты Audi Concept C:

длина — 4520 мм;

ширина — 1980 мм;

высота — 1278 мм;

колесная база — 2568 мм;

масса — 1688 кг.

Центральный дисплей выполнен складным Фото: Audi

В салоне установили цифровой щиток приборов и складной 10,4-дюймовый тачскрин мультимедиа. Спортивные кресла разделены высоким тоннелем.

Характеристики Audi Concept C не раскрывают, но известно, что серийная модель будет использовать платформу будущих электрических Porsche Boxster и Cayman. Эти электромобили получат 800-вольтовые силовые установки мощностью примерно от 400 до 600 сил с задним или полным приводом.

Жесткая крыша авто складывается Фото: Audi

Напомним, что спорткар Audi TT производили с 1998 по 2023 год и всего собрали более 600 тысяч купе и кабриолетов трех поколений.

Между прочим, недавно на рынок вышел доступный электрический универсал Audi за $32 800 с запасом хода 770 км. Он не имеет эмблемы с четырьмя кольцами.

Также Фокус рассказывал о новом кроссовере Audi Q7 2026 года.