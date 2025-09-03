Audi відродить знамениту спортивну модель у новому форматі (фото)

Спорткар Audi TT отримає наступника. Нова модель вийде на ринок у 2027 році та стане потужним електрокаром, а поки що представили її передсерійний варіант.

Related video

Спорткар Audi Concept C презентували в Мілані, а на публіці покажуть за тиждень на автошоу ІАА в Мюнхені. Його подробиці розкрили на офіційному сайті німецького автовиробника.

Audi Concept C став первістком у новому фірмовому стилі марки Фото: Audi

Електромобіль Audi Concept C – первісток у новому фірмовому стилі. Купе-кабріолет зі складним металевим верхом вирізняється стриманим дизайном, у якому поєднуються плавні лінії та грані.

Своїм силуетом із вигнутим дахом, високою віконною лінією та короткими звисами кузова авто нагадує Audi TT, хоча і дещо більше за розмірами. Разом із тим, у зовнішності присутні риси класичних болідів Auto Union 1930-х років на кшталт продовгуватої решітки радіатора.

Фото: Audi

Габарити Audi Concept C:

довжина – 4520 мм;

ширина – 1980 мм;

висота – 1278 мм;

колісна база – 2568 мм;

маса – 1688 кг.

Центральний дисплей виконано складним Фото: Audi

У салоні встановили цифровий щиток приладів та складний 10,4-дюймовий тачскрін мультимедіа. Спортивні крісла розділені високим тунелем.

Важливо

В Україні з'явився потужний сімейний електромобіль Audi за 3,5 мільйона (фото)

Характеристики Audi Concept C не розкривають, але відомо, що серійна модель використовуватиме платформу майбутніх електричних Porsche Boxster і Cayman. Ці електромобілі отримають 800-вольтні силові установки потужністю приблизно від 400 до 600 сил із заднім або повним приводом.

Жорсткий дах авто складається Фото: Audi

Нагадаємо, що спорткар Audi TT виготовляли з 1998 по 2023 рік і всього зібрали понад 600 тисяч купе та кабріолетів трьох поколінь.

Між іншим, нещодавно на ринок вийшов доступний електричний універсал Audi за $32 800 із запасом ходу 770 км. Він не має емблеми з чотирма кільцями.

Також Фокус розповідав про новий кросовер Audi Q7 2026.