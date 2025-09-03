Audi відродить знамениту спортивну модель у новому форматі (фото)
Спорткар Audi TT отримає наступника. Нова модель вийде на ринок у 2027 році та стане потужним електрокаром, а поки що представили її передсерійний варіант.
Спорткар Audi Concept C презентували в Мілані, а на публіці покажуть за тиждень на автошоу ІАА в Мюнхені. Його подробиці розкрили на офіційному сайті німецького автовиробника.
Електромобіль Audi Concept C – первісток у новому фірмовому стилі. Купе-кабріолет зі складним металевим верхом вирізняється стриманим дизайном, у якому поєднуються плавні лінії та грані.
Своїм силуетом із вигнутим дахом, високою віконною лінією та короткими звисами кузова авто нагадує Audi TT, хоча і дещо більше за розмірами. Разом із тим, у зовнішності присутні риси класичних болідів Auto Union 1930-х років на кшталт продовгуватої решітки радіатора.
Габарити Audi Concept C:
- довжина – 4520 мм;
- ширина – 1980 мм;
- висота – 1278 мм;
- колісна база – 2568 мм;
- маса – 1688 кг.
У салоні встановили цифровий щиток приладів та складний 10,4-дюймовий тачскрін мультимедіа. Спортивні крісла розділені високим тунелем.Важливо
Характеристики Audi Concept C не розкривають, але відомо, що серійна модель використовуватиме платформу майбутніх електричних Porsche Boxster і Cayman. Ці електромобілі отримають 800-вольтні силові установки потужністю приблизно від 400 до 600 сил із заднім або повним приводом.
Нагадаємо, що спорткар Audi TT виготовляли з 1998 по 2023 рік і всього зібрали понад 600 тисяч купе та кабріолетів трьох поколінь.
Між іншим, нещодавно на ринок вийшов доступний електричний універсал Audi за $32 800 із запасом ходу 770 км. Він не має емблеми з чотирма кільцями.
Також Фокус розповідав про новий кросовер Audi Q7 2026.