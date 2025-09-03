Змінився до невпізнання: новий Volkswagen Polo розсекретили до прем'єри (фото, відео)

Опубліковано офіційні фото та відео з новим Volkswagen Polo. Наступне покоління моделі зазнає кардинальних змін та стане електрокаром.

Електромобіль Volkswagen ID.Polo (саме так назвуть нову модель) представлять на наступному тижні на автосалоні IAA в Мюнхені. Презентацію присвятять 50-річчю VW Polo. Про це повідомляється на сайті німецького автовиробника.

Електричний хетчбек є серійним варіантом торішнього концепта Volkswagen ID.2all. СЕО Volkswagen Томас Шефер пояснив, що назву Polo вирішили зберегти, адже вона добре відома і вже закарбувалася в пам’яті автолюбителів.

Електромобіль Volkswagen ID.Polo коштуватиме приблизно 25 000 євро Фото: Volkswagen

Новий Volkswagen ID.Polo зберігає обтічний дизайн прототипа зі схованими в стійках даху ручками задніх дверей та великим спойлером на даху, однак його передня частина інакша – з вузькими фарами та діодним підсвічуванням.

В основі Volkswagen ID.Polo лежатиме платформа MEB Entry. Електричний хетчбек В-класу сягає 4,05 м завдовжки, 1,81 м завширшки та 1,53 м заввишки. Його запас ходу складе приблизно 450 км.

226-сильний Volkswagen ID.Polo GTI Фото: Volkswagen

Стартова ціна Volkswagen ID.Polo складе приблизно 25 000 євро. Разом зі стандартною моделлю у Мюнхені презентують і заряджений Volkswagen ID.Polo GTI з виразнішим дизайном та потужнішим 226-сильним мотором.

До речі, на автошоу ІАА представлять і недорогий електрокросовер Volkswagen ID.2 X.

Також Фокус розповідав про наступника Audi TT, який стане електромобілем.