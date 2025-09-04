Дах знесло: Mercedes готує найнезвичніший "Гелендваген" (фото)

У сімействі Mercedes G-Class станеться поповнення — в лінійку повернеться кабріолет. Позашляховик матиме нестандартну конструкцію.

Новий "Гелендваген" зі складним дахом дебютує в найближчі місяці і вийде на ринок у 2026 році. Про це повідомляє сайт The Drive.

Поки що презентували лише один офіційний тизер із силуетом моделі, на основі якого дизайнери The Drive створили зображення позашляховика.

Кабріолет Mercedes G-Class буде чотиридверним Фото: the drive

Кабріолет Mercedes G-Class буде незвичним — чотиридверним. На зображеннях видно, що йому зрізали не лише дах, але й задні стійки. Авто отримає складний м’який верх.

Очікується, що кабріолет "Гелендваген" випускатимуть невеликими серіями, а його ціна перевищить 200 000 доларів. Скоріше за все, його оснастять 4,0-літровим V8 твін-турбо потужністю 585 сил від Mercedes-AMG G63, проте не виключено, що запропонують і чотиримоторну електричну установку на 587 сил від версії G580 EQ.

Нагадаємо, що модифікації зі складним верхом існували з моменту появи Mercedes G-Class у 1979 році, проте вони були короткобазими. Їх виробництво припинили в 2014 році.

Крім того, у 2017 році випустили 99 люксових подовжених кабріолетів Mercedes-Maybach G 650 Landaulet вартістю 750 000 євро.

Раніше стало відомо, що Mercedes-Benz припинить випуск одразу двох електричних моделей.

Також Фокус повідомляв, що нові Mercedes отримають двигуни BMW.