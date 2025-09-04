Крышу снесло: Mercedes готовит самый необычный "Гелендваген" (фото)
В семействе Mercedes G-Class произойдет пополнение — в линейку вернется кабриолет. Внедорожник будет иметь нестандартную конструкцию.
Новый "Гелендваген" со складной крышей дебютирует в ближайшие месяцы и выйдет на рынок в 2026 году. Об этом сообщает сайт The Drive.
Пока что презентовали лишь один официальный тизер с силуэтом модели, на основе которого дизайнеры The Drive создали изображение внедорожника.
Кабриолет Mercedes G-Class будет необычным — четырехдверным. На изображениях видно, что ему срезали не только крышу, но и задние стойки. Авто получит складной мягкий верх.
Ожидается, что кабриолет "Гелендваген" будут выпускать небольшими сериями, а его цена превысит 200 000 долларов. Скорее всего, его оснастят 4,0-литровым V8 твин-турбо мощностью 585 сил от Mercedes-AMG G63, однако не исключено, что предложат и четырехмоторную электрическую установку на 587 сил от версии G580 EQ.
Напомним, что модификации со складным верхом существовали с момента появления Mercedes G-Class в 1979 году, однако они были короткобазными. Их производство прекратили в 2014 году.
Кроме того, в 2017 году выпустили 99 люксовых удлиненных кабриолетов Mercedes-Maybach G 650 Landaulet стоимостью 750 000 евро.
Ранее стало известно, что Mercedes-Benz прекратит выпуск сразу двух электрических моделей.
Также Фокус сообщал, что новые Mercedes получат двигатели BMW.