Mercedes снимет с производства сразу два электромобиля — названы причины (фото)

Mercedes-Benz неожиданно отказывается от двух электрических моделей. Седан Mercedes EQE и электрокроссовер EQE SUV прекратят производить уже в 2026 году.

Mercedes EQE и EQE SUV являются довольно новыми электрокарами, представленными в 2021-2022 годах, однако их производство прекратят досрочно. Об этом стало известно британскому изданию Autocar.

Электромобиль Mercedes EQE прекратят собирать на заводе в Бремене, а кроссовер EQE SUV перестанут выпускать в США в следующем году. Отмечается, что немецкий автопроизводитель даже отказался от планового обновления моделей посреди их жизненного цикла.

Mercedes-Benz EQE Фото: Mercedes-Benz

Причин для отказа от относительно новых электрокаров две. Во-первых, они не слишком популярны. К примеру, в США за 2024 год спрос на них обвалился сразу на 39%: суммарно продали всего 11 660 Mercedes EQE и EQE SUV.

Во-вторых, вскоре дебютируют более современные и совершенные электромобили Mercedes-Benz. Они будут использовать новейшую платформу MB.EA-M, поэтому будут иметь больший запас хода и поддерживать сверхбыструю 800-вольтную зарядку.

Мерседес EQE внедорожник Фото: Mercedes-Benz

В частности, уже через неделю на автошоу IAA в Мюнхене дебютирует электрокроссовер Mercedes GLC EQ с большим запасом хода и более просторным багажником, чем у EQE SUV. На 2026 год запланирован дебют седана Mercedes C-Class EQ, а на 2027 — большего E-Class EQ.

