Mercedes зніме з виробництва одразу два електромобілі — названо причини (фото)

Mercedes-Benz несподівано відмовляється від двох електричних моделей. Седан Mercedes EQE та електрокросовер EQE SUV припинять виробляти вже в 2026 році.

Mercedes EQE та EQE SUV є доволі новими електрокарами, представленими в 2021-2022 роках, проте їх виробництво припинять достроково. Про це стало відомо британському виданню Autocar.

Електромобіль Mercedes EQE припинять збирати на заводі у Бремені, а кросовер EQE SUV перестануть випускати у США в наступному році. Зазначається, що німецький автовиробник навіть відмовився від планового оновлення моделей посеред їхнього життєвого циклу.

Mercedes-Benz EQE Фото: Mercedes-Benz

Причин для відмови від відносно нових електрокарів дві. По-перше, вони не надто популярні. Приміром, у США за 2024 рік попит на них обвалився одразу на 39%: сумарно продали лише 11 660 Mercedes EQE і EQE SUV.

По-друге, невдовзі дебютують сучасніші та досконаліші електромобілі Mercedes-Benz. Вони використовуватимуть новітню платформу MB.EA-M, тому матимуть більший запас ходу та підтримуватимуть надшвидку 800-вольтну зарядку.

Mercedes EQE SUV Фото: Mercedes-Benz

Зокрема, вже за тиждень на автошоу IAA в Мюнхені дебютує електрокросовер Mercedes GLC EQ із більшим запасом ходу та просторішим багажником, аніж в EQE SUV. На 2026 рік заплановано дебют седана Mercedes C-Class EQ, а на 2027 – більшого E-Class EQ.

