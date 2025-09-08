Более 700 сил и 2,5 с до сотни: представлен самый мощный Porsche 911 в истории (видео)

На автошоу IAA в Мюнхене дебютировал новый Porsche 911 Turbo S. Спорткар претерпел серьезные изменения и стал гибридом мощностью более 700 сил.

Related video

Купе и кабриолет Porsche 911 Turbo S прошли основательную модернизацию и уже доступны для заказа по цене от 271 000 евро. Их подробности раскрыли на официальном сайте Porsche.

Главная особенность обновленного Porsche 911 Turbo S — гибридная установка. 3,6-литровая оппозитная шестерка получила две электрические турбины и работает в паре с электромотором. Результат — 711 л. с. и 800 Н∙м. Еще ни один серийный Porsche 911 не был настолько мощным.

Авто получило активную аэродинамику Фото: Porsche

Важно

Запас хода 700 км и огромный экран: дебютировал новый электрокроссовер Mercedes GLC (фото)

Новый Porsche 911 Turbo S способен разогнаться до 100 км/ч за 2,5 с, а до 200 км/ч — за 8,4 с. Максимальная скорость составляет 322 км/ч. На автодроме Нюрбургринг спорткар прошел круг за 7 минут 3,92 секунды — на 14 с быстрее предшественника.

В салоне установили новую цифровую панель приборов Фото: Porsche

Porsche 911 Turbo S сохраняет полный привод с системой векторизации тяги, адаптивные амортизаторы и активные стабилизаторы. Спорткар получил титановый выхлоп и более крупные карбоново-керамические тормоза диаметром 420 мм спереди и 410 мм сзади.

Спорткар оснастили 711-сильной гибридной установкой Фото: Porsche

Отличить новый Porsche 911 Turbo S можно, прежде всего, по более агрессивной передней части и матричным фарам. Также установлены активные аэродинамические элементы. В салоне появились полностью цифровой щиток приборов и увеличенный 10,9-дюймовый тачскрин.

Кстати, недавно в Киеве заметили редкий спорткар Porsche 911 Turbo 70-х с ярким тюнингом.

Также Фокус писал о новом Porsche Cayenne, который стал электрокаром.