Возвращение легенды: Ferrari возродила знаменитый суперкар Testarossa (фото, видео)

Суперкар Ferrari Testarossa возвращается на рынок. Новое поколение знаменитой модели получило гибридную установку мощностью более 1000 сил и способно развить более 330 км/ч.

Новый Ferrari Testarossa приходит на смену модели SF90 Stradale и выйдет на рынок в начале 2026 года по цене от 500 000 евро. Об авто рассказали на официальном сайте Ferrari.

Купе и родстер Ferrari 849 Testarossa (именно таково полное название модели) не похожи на знаменитого предка внешне, зато напоминают флагманский суперкар F80. Авто отличается стремительным клиновидным силуэтом с выраженным "носом" и продолговатыми фарами, соединенными черной полосой. У него изогнутая крыша и два заостренных спойлера сзади.

Суперкар оснащен 1050-сильной гибридной установкой Фото: Ferrari

В основе авто лежит карбоновый монокок, поэтому 4,7-метровое купе весит 1570 кг. За доплату предлагают пакет Assetto Fiorano, который снижает массу на 30 кг. Аэродинамика обеспечивает 415 кг прижимной силы при 250 км/ч.

Салон Ferrari 849 Testarossa ориентирован на водителя Фото: Ferrari

Салон Ferrari Testarossa 2026 отделан кожей, карбоном и алькантарой и ориентирован на водителя — его отделяет высокая центральная консоль. На руль вынесены переключатели фар, дворников и указателей поворота. Внутри установлены два экрана — для водителя и пассажира.

В отделке использовали кожу, алькантару и карбон Фото: Ferrari

Суперкар Ferrari 849 Testarossa сохранил гибридную установку предшественника с 4,0-литровым V8 твин-турбо и тремя электромоторами, однако ее отдача выросла до 1050 л. с.

Разгон до 100 км/ч занимает 2,3 с, а до 200 км/ч — 6,35 с. Максимальная скорость превышает 330 км/ч. Вместе с тем, гибрид Ferrari способен проехать 25 км на электротяге.

В линейке Ferrari 849 Testarossa есть купе и родстер Фото: Ferrari

Полноприводный Ferrari 849 Testarossa оснащен адаптивными амортизаторами и более громким спортивным выхлопом. Более крупные карбоново-керамические тормоза позволяют останавливаться со 100 км/ч на отрезке 28,5 м.

