Розігнався до 186 км/год: у Києві поліція виявила порушника на Ferrari (фото)
Суперкар Ferrari 812 розігнався на вулицях Києва до 186 км/год. Порушника оштрафувала Патрульна поліція.
Порушення ПДР виявили під час заходів із контролю швидкісного режиму з допомогою приладу TruCam. Про це повідомляється на сторінці Патрульної поліцїі Києва у Facebook.
Вимірювання приладом TruCam показало, що купе Ferrari 812 Superfast у Києві розвинуло 186 км/год. Нагадаємо, що обмеження швидкості в місті складає 50 км/год і лише на окремих дорогах можна розігнатися до 80 км/год.
Суперкар Ferrari 812 Superfast оснащений високооборотним 6,5-літровим V12 потужністю 800 к. с. Із 7-ступінчастим роботом з двома зчепленнями він здатен розігнатися до 100 км/год за 2,9 с і розвинути 340 км/год.
Окрім Ferrari, патрульні також зупинили рідкісний 420-сильний седан Lexus IS-F, який виявився навіть швидшим – 194 км/год.
На водіїв обох авто поліцейські винесли постанови за ч. 4 ст. 122 КУпАП (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів, більш як на 50 км/год). Їм загрожує штраф у розмірі 1700 гривень.
