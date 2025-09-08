Українських водіїв у Польщі почнуть штрафувати на 22 800 гривень: як цього уникнути

Із 1 жовтня українським водіям у Польщі загрожуватиме чималий штраф у розмірі 22 800 гривень. Утім, покарання доволі нескладно уникнути.

Саме 1 жовтня у Польщі втратить чинність постанова, яка дозволяла громадянам України використовувати українські водійські права. Про це повідомляє сайт Uamotors.

Якщо раніше українці, які проживають у Польщі, могли використовувати українське посвідчення водія безстроково, то тепер (якщо дію постанови все ж не продовжать) дозволять послуговуватися ним лише 180 днів.

У випадку, якщо іноземні громадяни перебувають у Польщі більш, ніж пів року, вони зобов’язані отримати польські водійські права, інакше на них чекає адміністративна відповідальність.

Штраф за управління авто без польського посвідчення водія складає 2000 злотих, тобто 22 800 гривень. Аби уникнути покарання, необхідно отримати водійські права у Польщі.

Варто відзначити, що якщо громадянин України має водійське посвідчення сучасного зразка, то складати іспити з водіння не потрібно, адже цей документ визнається у Польщі. Утім, варто буде пройти медогляд.

