Порос травой: таинственный спорткар Porsche бросили прямо на улице (фото, видео)
На одной из улиц Амстердама стоит заброшенный кабриолет Porsche 911. Спортивное авто не покидало свое паркоместо более года, а его владелец исчез.
Спорткар Porsche 911 Carrera 2003 года не ездил как минимум с мая 2024 года — именно тогда он попал на фото в Google Maps. Об этом сообщает издание NH Nieuws.
За стеклом авто заметили талон техосмотра, который был действителен до 2024 года. Один из жителей этого квартала сообщил, что он снял квартиру в соседнем доме 15 месяцев назад и заметил, что Porsche 911 за это время ни разу не съезжал с паркоместа.
За время длительного простоя спорткар уже успел пороснуть травой, однако его состояние довольно неплохое — видно, что об авто заботились раньше. Лакокрасочное покрытие неплохо сохранилось и только на заднем бампере есть небольшая царапина.
На лобовом стекле собралось несколько визиток от перекупщиков подержанных авто, которые готовы приобрести этот кабриолет Porsche 911, однако очевидно никто не вышел на контакт с ними. Соседи высказали предположение, что владелец уехал в длительное путешествие или даже оказался в тюрьме.
Информацию о Porsche 911 Carrera проверили в базе данных номеров. Установили, что впервые 320-сильный спорткар поставили на учет в 2003 году и тогда он стоил 124 446 евро.
Журналисты попытались также связаться с последним продавцом Porsche 911, чтобы получить от него контакты владельца, однако выяснилось, что этот дилер подержанных авто обанкротился и закрылся.
