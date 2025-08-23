Легенда среди гаражей: в Украине в селе обнаружили заброшенный Chevrolet Corvette 80-х (видео)
Знаменитый спорткар Chevrolet Corvette C4 стоит брошенным в гаражном кооперативе на Полтавщине. В Украине зарегистрировано всего несколько таких автомобилей.
Купе Chevrolet Corvette четвертого поколения обнаружили в селе Кременчугского района. Видео о находке опубликовали на Youtube-канале KabinaRacing.
Chevrolet Corvette C4 длительное время стоит под открытым небом среди гаражей. Судя по номерам, спортивный автомобиль не растаможен.Важно
Chevrolet Corvette не заржавел, ведь имеет стеклопластиковый кузов, однако его состояние оставляет желать лучшего. Краска местами облупилась, в салоне повреждена отделка, а двигатель автомобиля отсутствует. Спорткар оснащен 4-ступенчатой автоматической КПП, цифровым щитком приборов, климат-контролем и электропакетом, а его крыша снимается и может поместиться в багажнике.
Это дорестайлинговая версия Chevrolet Corvette C4. Такие автомобили выпускались с 1986 по 1991 год и комплектовались 5,7-литровым инжекторным V8, который, в зависимости от версии, развивал 230-250 сил. Разгон до 100 км/ч занимал 5,5-6,5 с, а максимальная скорость достигала 248 км/ч.
Между прочим, недавно в Закарпатской области обнаружили целое кладбище ретроавто.
Также Фокус сообщал, что в Одессе заметили знаменитую премиальную Toyota 80-х.