Легенда среди гаражей: в Украине в селе обнаружили заброшенный Chevrolet Corvette 80-х (видео)

Знаменитый спорткар Chevrolet Corvette C4 стоит брошенным в гаражном кооперативе на Полтавщине. В Украине зарегистрировано всего несколько таких автомобилей.

Related video

Купе Chevrolet Corvette четвертого поколения обнаружили в селе Кременчугского района. Видео о находке опубликовали на Youtube-канале KabinaRacing.

Chevrolet Corvette C4 длительное время стоит под открытым небом среди гаражей. Судя по номерам, спортивный автомобиль не растаможен.

Важно

Сокровища под слоем пыли: обнаружена секретная коллекция редких спортивных авто (фото)

Chevrolet Corvette не заржавел, ведь имеет стеклопластиковый кузов, однако его состояние оставляет желать лучшего. Краска местами облупилась, в салоне повреждена отделка, а двигатель автомобиля отсутствует. Спорткар оснащен 4-ступенчатой автоматической КПП, цифровым щитком приборов, климат-контролем и электропакетом, а его крыша снимается и может поместиться в багажнике.

Авто нуждается в реставрации Фото: скриншот / YouTube

Это дорестайлинговая версия Chevrolet Corvette C4. Такие автомобили выпускались с 1986 по 1991 год и комплектовались 5,7-литровым инжекторным V8, который, в зависимости от версии, развивал 230-250 сил. Разгон до 100 км/ч занимал 5,5-6,5 с, а максимальная скорость достигала 248 км/ч.

Между прочим, недавно в Закарпатской области обнаружили целое кладбище ретроавто.

Также Фокус сообщал, что в Одессе заметили знаменитую премиальную Toyota 80-х.