Ржавая классика: в Украине обнаружили кладбище ретроавто (видео)

В Закарпатской области нашли свалку со старинными авто. Винтажные машины не один год ржавеют под открытым небом.

Related video

Кладбище ретроавто обнаружили в селе Нижний Быстрый Хустского района. Видео с машинами опубликовал на странице "Закарпатье/Zakarpattya" в Facebook пользователь Юрий Грипас.

На свалке собрано с десяток старых авто советского производства. Все они произведены с 50-х по 80-е годы прошлого столетия.

Важно

Раритет из 80-х: в Украине заметили культовый премиальный седан Toyota (фото)

В частности, на кладбище авто стоят сразу три "Волги" ГАЗ-21 разных годов выпуска (модель выпускали с 1956 по 1970 год), а также более новая "Волга" ГАЗ-3102 (ее представили в 1982 году).

Фото: Скриншот

Кроме того, идентифицировано несколько различных "Москвичей", самым старым из которых является седан 407 (1958-1963 годы выпуска). Кроме того, на видео видно "Москвичи" моделей 408 и 2140, а также версии авто, которые выпускали под маркой ИЖ.

Часть машин сохранила номера, причем некоторые из них — уже украинского образца. Состояние ретроавто оставляет желать лучшего: они ржавые, с облезлой краской и не на ходу, поэтому их восстановление было бы слишком сложным, слишком дорогим и невыгодным.

Ранее Фокус рассказывал о большой заброшенной коллекции авто пропавших марок, найденной на свалке.

Также мы писали о коллекционном тюнингованном Porsche известного украинского депутата.