Іржава класика: в Україні виявили кладовище ретроавто (відео)

У Закарпатській області знайшли звалище зі старовинними авто. Вінтажні машини не один рік іржавіють просто неба.

Related video

Кладовище ретроавто виявили у селі Нижній Бистрий Хустського району. Відео з машинами опублікував на сторінці "Закарпаття/Zakarpattya" у Facebook користувач Юрій Грипас.

На звалищі зібрано з десяток старих авто радянського виробництва. Усі вони вироблені з 50-х по 80-ті роки минулого сторіччя.

Важливо

Раритет із 80-х: в Україні помітили культовий преміальний седан Toyota (фото)

Зокрема, на кладовищі авто стоять одразу три "Волги" ГАЗ-21 різних років випуску (модель випускали з 1956 по 1970 рік), а також новіша "Волга" ГАЗ-3102 (її представили у 1982 році).

Фото: Скріншот

Крім того, ідентифіковано кілька різних "Москвичів", найстарішим із яких є седан 407 (1958-1963 роки випуску). Крім того, на відео видно "Москвичі" моделей 408 та 2140, а також версії авто, які випускали під маркою ІЖ.

Частина машин зберегла номери, причому деякі з них – уже українського зразка. Стан ретроавто залишає бажати кращого: вони іржаві, з облізлою фарбою і не на ходу, тому їх відновлення було б надто складним, занадто дорогим і невигідним.

Раніше Фокус розповідав про велику покинуту колекцію авто зниклих марок, знайдену на звалищі.

Також ми писали про колекційний тюнінгований Porsche відомого українського депутата.