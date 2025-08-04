Врятували зі звалища: виявлено велику покинуту колекцію ретроавто зниклих марок (відео)

У США знайшли занедбану колекцію старовинних Studebaker та Packard. Три десятки раритетних автомобілів не одне десятиріччя іржавіли просто неба на звалищі.

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Зараз колекціонери забрали машини та намагатимуться врятувати хоча б деякі з них. Про знахідку розповіли у відео на Youtube-каналі Minneshowta.

Раритетні Studebaker та Packard стояли на звалищі у штаті Міннесота. Переважна більшість автомобілів – моделі 50-х та 60-х років. Саме тоді Packard і Studebaker об’єдналися заради виживання в єдиний концерн, проте це їх не врятувало від банкрутства і в 1965 році виробництво автомобілів припинилося.

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У колекції справжні раритети. Зокрема, виявили одразу два спортивних Studebaker Avanti. Таких купе зібрали лише 4800.

Рідкісним є і Studebaker Golden Hawk 1956 року з 275-сильним компресорним V8. Цих авто виготовили тільки 4071.

Studebaker Avanti Studebaker President Studebaker Wagonaire Studebaker Champ Packard Hawk

Крім того, ідентифіковано кілька Studebaker Lark і Daytona початку 60-х, які стали першими американськими авто з дисковими гальмами. Також просто неба іржавіли седани Studebaker President і універсали Wagonaire кінця 50-х років та пікапи Champ 60-х. Автомобілів Packard на звалищі знайшли значно менше і переважно це купе Hawk 1957-1958 років.

Раніше Фокус розповідав, що колекційне американське авто 60-х за $100 000 простояло 57 років у гаражі.

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