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Авто

Врятували зі звалища: виявлено велику покинуту колекцію ретроавто зниклих марок (відео)

покинуті Studebaker
30 старовинних Studebaker і Packard іржавіли на звалищі | Фото: скриншот / YouTube

У США знайшли занедбану колекцію старовинних Studebaker та Packard. Три десятки раритетних автомобілів не одне десятиріччя іржавіли просто неба на звалищі.

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Зараз колекціонери забрали машини та намагатимуться врятувати хоча б деякі з них. Про знахідку розповіли у відео на Youtube-каналі Minneshowta.

Раритетні Studebaker та Packard стояли на звалищі у штаті Міннесота. Переважна більшість автомобілів – моделі 50-х та 60-х років. Саме тоді Packard і Studebaker об’єдналися заради виживання в єдиний концерн, проте це їх не врятувало від банкрутства і в 1965 році виробництво автомобілів припинилося.

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У колекції справжні раритети. Зокрема, виявили одразу два спортивних Studebaker Avanti. Таких купе зібрали лише 4800.

Рідкісним є і Studebaker Golden Hawk 1956 року з 275-сильним компресорним V8. Цих авто виготовили тільки 4071.

Studebaker Avanti
Studebaker Avanti
Studebaker President
Studebaker President
Studebaker Wagonaire
Studebaker Wagonaire
Studebaker Champ
Studebaker Champ
Packard Hawk
Packard Hawk
Studebaker Avanti
Studebaker President
Studebaker Wagonaire
Studebaker Champ
Packard Hawk

Крім того, ідентифіковано кілька Studebaker Lark і Daytona початку 60-х, які стали першими американськими авто з дисковими гальмами. Також просто неба іржавіли седани Studebaker President і універсали Wagonaire кінця 50-х років та пікапи Champ 60-х. Автомобілів Packard на звалищі знайшли значно менше і переважно це купе Hawk 1957-1958 років.

Раніше Фокус розповідав, що колекційне американське авто 60-х за $100 000 простояло 57 років у гаражі.

Також ми писали про найперший Mercedes G-Class AMG 1984 року.