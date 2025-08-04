Культовий американський спорткар за $100 000 простояв 57 років у гаражі (фото)

У США знайшли чудово збережене купе Pontiac GTO 1967 року. Знамените спортивне авто з величезним V8 не експлуатувалося понад пів століття та ідеально збереглося.

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Пробіг Pontiac GTO за 58 років становить лише 8,5 тис. км, тобто це справжня капсула часу. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Автомобіль проїхав лише 8,5 тис. км Фото: Craigslist

Цей Pontiac GTO 1967 року брав участь у драгрейсингу. Для перегонів його стандартний 6,5-літровий V8 на 360 к. с. замінили гігантським 7,6-літровим двигуном, який розвиває 536 к. с. та 763 Н∙м.

Під капотом встановлено 7,6-літровий 536-сильний V8 Фото: Craigslist

Утім, уже з 1968 року автомобіль поставили в опалюваний гараж та перестали їздити на ньому. Мало того, із 1977 року Pontiac GTO не залишав приміщення гаражу.

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Знаменитий спорткар прекрасно зберігся, адже про нього продовжували дбати. Його кузов і салон в чудовому стані. Лакофарбове покриття, хромовані деталі, внутрішнє оздоблення та навіть днище авто – як нові.

Салон Pontiac GTO добре зберігся Фото: Craigslist

Нещодавно купе Pontiac GTO виїхало на дороги і проїхало приблизно 80 км. Залишивши гараж, воно вже встигло виграти нагороди на шоу ретроавто. Тепер цій капсулі часу шукають нового власника, причому за спорткар планують отримати 100 000 доларів.

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