Знаменитий американський спорткар 60-х за $150 000 простояв 30 років на складі (відео)

У США виявили покинутий кабріолет Chrysler 300 1960 року. Виготовлено лише 248 таких авто із 375-сильним V8 і зараз вони дуже цінуються колекціонерами.

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Цей Chrysler 300F простояв 30 років на складі в штаті Джорджія. На його кузові є незначні подряпини, а оздоблення салону місцями пошкоджене, проте загалом раритетне авто добре збереглося та повністю оригінальне.

Салон Chrysler 300F непогано зберігся Фото: скриншот / YouTube

Навіть проводка та шланги в моторному відсіку рідні. Пробіг автомобіля становить 77 тис. км.

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Chrysler 300 – справжній раритет, вартість якого сягає 150 000 доларів. Річ у тім, що цю заряджену модель випускали дуже невеликими серіями. Приміром, Chrysler 300F 1960 року розійшовся накладом у 1217 екземплярів, із яких лише 248 були кабріолетами. Chrysler 300 називають родоначальником потужних американських авто.

Пробіг авто становить 77 тис. км Фото: скриншот / YouTube

До того ж, Chrysler 300F – одне із найпотужніших авто свого часу. Він оснащений 6,8-літровим V8 на 375 к. с. та 3-ступінчастою автоматичною КПП. Кабріолет здатен розігнатися до 100 км/год за 7 с і розвинути 230 км/год.

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