100 років стилю та інновацій: Chrysler відзначає ювілей (фото)
Chrysler святкує 100-річний ювілей. Наймолодший член американської «Великої трійки» прославився інноваційними преміальними моделями, а також стояв біля витоків сегментів "масл-карів" та мінівенів.
Фокус розповість історію знаменитого автовиробника.
Chrysler – дітище талановитого підприємця Волтера Персі Крайслера. Виходець із бідної родини емігрантів з Німеччини пройшов шлях від машиніста паровоза до керівника Buick.
Заробивши мільйони, Волтер Крайслер вирішив створити власну авто компанію. У 1923 році він придбав збанкрутілий бренд Maxwell і взявся за його реорганізацію.
Уже за рік представили перший Chrysler Six, який виявився доволі інноваційним для свого часу – вперше у світі отримав знімний масляний фільтр та гальма з гідравлічним приводом. 3,3-літрова шістка була доволі потужною для свого часу (68 к. с.) та працювала дуже плавно завдяки гумовим подушкам. За рік продали 68 тис. автомобілів.
У червні 1925 року зареєстрували Chrysler Corporation. За три роки було придбано марку Dodge, засновано бренди Plymouth і De Soto. Chrysler перетворився на повноцінний автоконцерн і разом із Ford Motor та General Motors сформував так звану "Велику трійку". У Нью-Йорку звели новий головний офіс – 77-поверховий хмарочос Chrysler Building у стилі ар-деко, який певний час був найвищим у світі.
Аби конкурувати з Cadillac, Lincoln та Packard створили розкішну лінійку Chrysler Imperial. Авто пропонували з помпезними кузовами від ательє Le Baron та розкішним шкіряним салоном. Спочатку на модель встановлювали 92-сильну шістку, проте з 1931 року представили 125-сильну рядну вісімку. Зараз вартість цих авто подекуди перевищує пів мільйона доларів.
А в 1934 році Chrysler шокував усіх обтічним Airflow. Для його створення збудували першу у світі автомобільну аеродинамічну трубу, а консультантом під час розробки був один із творців літака Орвіл Райт. 122-сильне авто не лише розвивало 145 км/год, але й витрачало лише 11 л на 100 км.
Утім, Chrysler Airflow випередив свій час і не став популярним, адже мода на аеродинамічні авто прийшла на кілька років пізніше. Довелося відмовлятися від моделі на користь більш стриманого Chrysler Airstream.
Утім, у Chrysler продовжували робити ставку на інноваційні технології. Зокрема, концепт Thunderbolt 1940 року оснастили складним жорсткий дахом із електроприводом. А уже в кінці 40-х флагманський Imperial отримав кондиціонер, підсилювач керма, автоматичну КПП, електроприводи сидінь і скло підйомників. А в 1951 році саме на ньому дебютував знаменитий двигун V8 Hemi з напівсферичними камерами згоряння.
Для промоції Hemi та участі в перегонах NASCAR у 1955 році створили Chrysler 300, який, по суті, заснував сегмент "масл-карів" — потужних та відносно недорогих спортивних авто. Цифровий індекс у назві вказував, що потужність Hemi склала 300 к. с. Утім, в наступні роки її довели спочатку до 375, а потім – і до 400 сил.
Особливої згадки заслуговує авангардний дизайн Chrysler 50-х років Стиліст Вірджил Екснер перетворив авто на широкі та низькі зорельоти з величезними кілями ззаду та великою кількістю хрому. Крім того, у партнерстві з ательє Ghia створили низку яскравих концептів.Важливо
У 1963 році Chrysler знову зміг вразити громадськість, представивши перше у світі авто з газовою турбіною. 130-сильний Chrysler Turbine навіть випустили лімітованою серією з 50 автомобілів.
У 60-х та 70-х майже всі Chrysler були повнорозмірними дорожніми крейсерами завдовжки понад 5 метрів. Їх комплектували великими V8, а флагманські Imperial отримали центральний замок, клімат-контроль, круїз-контроль, ABS та навіть телефон із телевізором. До речі, палким прихильником Imperial був Френк Сінатра, а на лімузині цієї моделі їздив президент США Ліндон Джонсон.
Утім, через паливну кризу 1973 року попит на "ненажерливі" авто різко знизився і Chrysler опинився на межі банкрутства. Рятувати його прийшов батько Ford Mustang Лі Яккока. Під керівництвом талановитого менеджера розробили компактніше сімейство K-Series з економічними двигунами, оснащеними впорскуванням пального.
Крім того, саме Лі Яккока керував розробкою моделі Voyager, яка стала одним із засновників класу мінівенів. Сімейне авто виявилося надзвичайно популярним і стало рятівником Chrysler. Становище концерну покращилося настільки, що вдалося придбати бренди Jeep та Lamborghini.
До речі, саме "під крилом" Chrysler стартувала розробка розкішного Jeep Grand Cherokee та легендарного Lamborghini Diablo. А ще у співробітництві з Maserati створили кабріолет Chrysler TC.
У 90-х Chrysler презентував нове сімейство авто LH, які вирізнялися дизайном cab-forward (зі зсунутим вперед салоном). Одним із них став відроджений Chrysler 300M, проте він не був схожий на знаменитого предка, адже був передньопривідним і з двигуном V6.
Ситуацію виправили в 2004 році, коли дебютував новий Chrysler 300C із заднім приводом і V8 Hemi потужністю до 425 сил. Він став однією з моделей у ретростилі, створених в рамках новоутвореного концерну Daimler-Chrysler. Вінтажним дизайном також вирізнялися купе Chrysler Crossfire, позашляховик Aspen, сімейний Pacifica та масовий PT Cruiser.
2000-ні можна назвати ренесансом Chrysler, проте економічна криза поклала йому кінець. Альянс Daimler-Chrysler розпався, американський виробник оголосив про банкрутство, проте врятувався завдяки партнерству з FIAT.
Зараз марка Chrysler переживає не найкращі часи: у її лінійці залишилася фактично одна модель – мінівен Pacifica/Town&Country. Утім, після входження до концерну Stellantis з’явилася перспектива відродження Chrysler – готується перезапуск бренду і анонсовано кілька нових електричних моделей.
Між іншим, нещодавно відзначив 100-річчя і Rolls-Royce Phantom — одна із найрозкішніших моделей усіх часів.
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