100 років стилю та інновацій: Chrysler відзначає ювілей (фото)

Chrysler святкує 100-річний ювілей. Наймолодший член американської «Великої трійки» прославився інноваційними преміальними моделями, а також стояв біля витоків сегментів "масл-карів" та мінівенів.

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Волтер Крайслер пройшов шлях від машиніста паровоза до керівника автоконцерну Фото: Wikipedia

Chrysler – дітище талановитого підприємця Волтера Персі Крайслера. Виходець із бідної родини емігрантів з Німеччини пройшов шлях від машиніста паровоза до керівника Buick.

Первісток Chrysler Six Фото: Chrysler

Заробивши мільйони, Волтер Крайслер вирішив створити власну авто компанію. У 1923 році він придбав збанкрутілий бренд Maxwell і взявся за його реорганізацію.

Chrysler Imperial 1931 року Фото: Chrysler

Уже за рік представили перший Chrysler Six, який виявився доволі інноваційним для свого часу – вперше у світі отримав знімний масляний фільтр та гальма з гідравлічним приводом. 3,3-літрова шістка була доволі потужною для свого часу (68 к. с.) та працювала дуже плавно завдяки гумовим подушкам. За рік продали 68 тис. автомобілів.

Хмарочос Chrysler Building свого часу був найвищим у світі Фото: Wikipedia

У червні 1925 року зареєстрували Chrysler Corporation. За три роки було придбано марку Dodge, засновано бренди Plymouth і De Soto. Chrysler перетворився на повноцінний автоконцерн і разом із Ford Motor та General Motors сформував так звану "Велику трійку". У Нью-Йорку звели новий головний офіс – 77-поверховий хмарочос Chrysler Building у стилі ар-деко, який певний час був найвищим у світі.

Обтічний Chrysler Airflow 1934 року випередив час Фото: Chrysler

Аби конкурувати з Cadillac, Lincoln та Packard створили розкішну лінійку Chrysler Imperial. Авто пропонували з помпезними кузовами від ательє Le Baron та розкішним шкіряним салоном. Спочатку на модель встановлювали 92-сильну шістку, проте з 1931 року представили 125-сильну рядну вісімку. Зараз вартість цих авто подекуди перевищує пів мільйона доларів.

Chrysler Thunderbolt зі складним металевим дахом Фото: Chrysler

А в 1934 році Chrysler шокував усіх обтічним Airflow. Для його створення збудували першу у світі автомобільну аеродинамічну трубу, а консультантом під час розробки був один із творців літака Орвіл Райт. 122-сильне авто не лише розвивало 145 км/год, але й витрачало лише 11 л на 100 км.

Chrysler 300 1955 року став засновником сегменту "масл-карів" Фото: Chrysler

Утім, Chrysler Airflow випередив свій час і не став популярним, адже мода на аеродинамічні авто прийшла на кілька років пізніше. Довелося відмовлятися від моделі на користь більш стриманого Chrysler Airstream.

Концепт Chrysler Diablo 1957 року з дизайном від Ghia Фото: Chrysler

Утім, у Chrysler продовжували робити ставку на інноваційні технології. Зокрема, концепт Thunderbolt 1940 року оснастили складним жорсткий дахом із електроприводом. А уже в кінці 40-х флагманський Imperial отримав кондиціонер, підсилювач керма, автоматичну КПП, електроприводи сидінь і скло підйомників. А в 1951 році саме на ньому дебютував знаменитий двигун V8 Hemi з напівсферичними камерами згоряння.

400-сильний Chrysler 300F 1960 року Фото: Chrysler

Для промоції Hemi та участі в перегонах NASCAR у 1955 році створили Chrysler 300, який, по суті, заснував сегмент "масл-карів" — потужних та відносно недорогих спортивних авто. Цифровий індекс у назві вказував, що потужність Hemi склала 300 к. с. Утім, в наступні роки її довели спочатку до 375, а потім – і до 400 сил.

Chrysler Imperial 1961 року Фото: Тарас Брязгунов

Особливої згадки заслуговує авангардний дизайн Chrysler 50-х років Стиліст Вірджил Екснер перетворив авто на широкі та низькі зорельоти з величезними кілями ззаду та великою кількістю хрому. Крім того, у партнерстві з ательє Ghia створили низку яскравих концептів.

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У 1963 році Chrysler знову зміг вразити громадськість, представивши перше у світі авто з газовою турбіною. 130-сильний Chrysler Turbine навіть випустили лімітованою серією з 50 автомобілів.

Chrysler Turbine із газовою турбіною випускали серійно Фото: Chrysler

У 60-х та 70-х майже всі Chrysler були повнорозмірними дорожніми крейсерами завдовжки понад 5 метрів. Їх комплектували великими V8, а флагманські Imperial отримали центральний замок, клімат-контроль, круїз-контроль, ABS та навіть телефон із телевізором. До речі, палким прихильником Imperial був Френк Сінатра, а на лімузині цієї моделі їздив президент США Ліндон Джонсон.

Лімузин Chrysler Imperial Crown президента США Ліндона Джонсона Фото: Mecum

Утім, через паливну кризу 1973 року попит на "ненажерливі" авто різко знизився і Chrysler опинився на межі банкрутства. Рятувати його прийшов батько Ford Mustang Лі Яккока. Під керівництвом талановитого менеджера розробили компактніше сімейство K-Series з економічними двигунами, оснащеними впорскуванням пального.

Chrysler LeBaron із сімейства K-Series Фото: Chrysler

Крім того, саме Лі Яккока керував розробкою моделі Voyager, яка стала одним із засновників класу мінівенів. Сімейне авто виявилося надзвичайно популярним і стало рятівником Chrysler. Становище концерну покращилося настільки, що вдалося придбати бренди Jeep та Lamborghini.

Chrysler Voyager став одним із перших у світі мінівенів Фото: Chrysler

До речі, саме "під крилом" Chrysler стартувала розробка розкішного Jeep Grand Cherokee та легендарного Lamborghini Diablo. А ще у співробітництві з Maserati створили кабріолет Chrysler TC.

Chrysler 300M Фото: Chrysler

У 90-х Chrysler презентував нове сімейство авто LH, які вирізнялися дизайном cab-forward (зі зсунутим вперед салоном). Одним із них став відроджений Chrysler 300M, проте він не був схожий на знаменитого предка, адже був передньопривідним і з двигуном V6.

Chrysler 300C 2004 року Фото: Chrysler

Ситуацію виправили в 2004 році, коли дебютував новий Chrysler 300C із заднім приводом і V8 Hemi потужністю до 425 сил. Він став однією з моделей у ретростилі, створених в рамках новоутвореного концерну Daimler-Chrysler. Вінтажним дизайном також вирізнялися купе Chrysler Crossfire, позашляховик Aspen, сімейний Pacifica та масовий PT Cruiser.

Chrysler Crossfire Фото: Chrysler

2000-ні можна назвати ренесансом Chrysler, проте економічна криза поклала йому кінець. Альянс Daimler-Chrysler розпався, американський виробник оголосив про банкрутство, проте врятувався завдяки партнерству з FIAT.

Chrysler Pacifica Фото: Chrysler

Зараз марка Chrysler переживає не найкращі часи: у її лінійці залишилася фактично одна модель – мінівен Pacifica/Town&Country. Утім, після входження до концерну Stellantis з’явилася перспектива відродження Chrysler – готується перезапуск бренду і анонсовано кілька нових електричних моделей.

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