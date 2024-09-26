Старий 92-річний Chrysler виставили на аукціон за ціною двох нових Lamborghini (фото)

До наших днів збереглося лише 12 кабріолетів Chrysler Imperial LeBaron 1932 року. Це одна із найдорожчих моделей за всю історію американської марки.

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У США на аукціон RM Sotheby’s виставили кабріолет Chrysler Imperial 1932 року. За старовинне авто планують отримати до 650 000 доларів — як за два новеньких Lamborghini Temerario. Про автомобіль розповіли на сайті аукціонного дому.

Збереглося лише 12 кабріолетів Chrysler Imperial LeBaron 1932 року Фото: RM Sotheby's

Chrysler Imperial 30-х років – розкішна флагманська модель марки, яку зараз цінують колекціонери. Особливо цінуються ексклюзивні версії авто із замовними кузовами – подекуди їх ціна навіть перевищує мільйон доларів.

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Саме таким є і цей Chrysler Imperial із кузовом кабріолет від ательє LeBaron. У 1932 році виготовили лише 29 таких авто, а до нашого часу їх збереглося тільки 12.

Автомобіль пройшов повну реставрацію Фото: RM Sotheby's

Авто вирізняється монументальним дизайном із довгим капотом та великою кількістю хрому. Його салон оздоблено шкірою та деревом.

Під капотом авто встановлено 6,3-літрову рядну вісімку потужністю 125 к. с. Максимальна швидкість Chrysler Imperial 1932 року становить 155 км/год.

Під капотом встановлено 125-сильну рядну вісімку Фото: RM Sotheby's

Конкретно цей Chrysler Imperial LeBaron зберігався в кількох відомих автоколекціях та відреставрований до оригінального стану. Він є частим гостем на різноманітних фестивалях ретроавто.

Між іншим, нещодавно в Україні продавали Chrysler Imperial 1961 року з авангардним дизайном.

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