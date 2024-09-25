Знамениту американську модель повернули на ринок після трьох років відсутності (фото)

Chrysler відродив модель Voyager — один із перших у світі мінівенів. Сімейне авто, яке припинили випускати в 2021 році, повертається без жодних змін у конструкції.

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Chrysler Voyager повертається після трьох років відсутності на ринку. Мінівен надходить у продаж у США за ціною від 39 995 доларів. Про це повідомляється на сайті концерну Stellantis.

Примітно, що мова йде не про новий Chrysler Voyager наступного покоління – на ринок повернули авто, яке припинили продавати в 2021 році. Як і раніше, це спрощена версія Chrysler Pacifica.

Мінівен не зазнав жодних змін Фото: Stellantis

Новий Chrysler Voyager 2025 не змінився зовні та всередині. Від Chrysler Pacifica він відрізняється дизайном передньої частини із вужчою решіткою радіатора. Салон розрахований на сім осіб.

А от комплектація Chrysler Voyager розширена – є 17-дюймові диски, безключовий доступ, тризонний клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, парктронік, датчики світла та дощу, набір систем безпеки, підігрів крісел та керма, електроприводи сидінь, зсувних бокових дверей та багажника.

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Новий Chrysler Voyager зберіг 3,6-літровий V6 Pentastar потужністю 287 сил. У парі з ним працює 9-ступінчастий автомат. На відміну від Chrysler Pacifica, моделі не доступні повний привід та гібридна установка.

Модель досить багато укомплектована Фото: Stellantis

Як не дивно, але непоказний сімейний Chrysler Voyager є однією із найвідоміших моделей американської марки. Річ у тім, що це один із перших мінівенів у світі – його розробили ще в 1984 році. Нинішнє покоління моделі є шостим за ліком.

Раніше Фокус розповідав, що Stellantis виводить на європейський ринок недорогий сімейний електрокросовер за 36 400 євро.

Також ми писали, що в Італії презентували недорогий мінівен із заводським ГБО.