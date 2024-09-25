Знаменитую американскую модель вернули на рынок после трех лет отсутствия (фото)

Chrysler возродил модель Voyager — один из первых в мире минивэнов. Семейное авто, которое прекратили выпускать в 2021 году, возвращается без каких-либо изменений в конструкции.

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Chrysler Voyager возвращается после трех лет отсутствия на рынке. Минивэн поступает в продажу в США по цене от 39 995 долларов. Об этом сообщается на сайте концерна Stellantis.

Примечательно, что речь идет не о новом Chrysler Voyager следующего поколения — на рынок вернули авто, которое прекратили продавать в 2021 году. Как и раньше, это упрощенная версия Chrysler Pacifica.

Минивэн не претерпел никаких изменений Фото: Stellantis

Новый Chrysler Voyager 2025 не изменился внешне и внутри. От Chrysler Pacifica он отличается дизайном передней части с более узкой решеткой радиатора. Салон рассчитан на семь человек.

А вот комплектация Chrysler Voyager расширена — есть 17-дюймовые диски, бесключевой доступ, трехзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, парктроник, датчики света и дождя, набор систем безопасности, подогрев кресел и руля, электроприводы сидений, сдвижных боковых дверей и багажника.

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Новый Chrysler Voyager сохранил 3,6-литровый V6 Pentastar мощностью 287 сил. В паре с ним работает 9-ступенчатый автомат. В отличие от Chrysler Pacifica, модели не доступны полный привод и гибридная установка.

Модель достаточно богато укомплектована Фото: Stellantis

Как ни странно, но невзрачный семейный Chrysler Voyager является одной из самых известных моделей американской марки. Дело в том, что это один из первых минивэнов в мире — его разработали еще в 1984 году. Нынешнее поколение модели является шестым по счету.

Ранее Фокус рассказывал, что Stellantis выводит на европейский рынок недорогой семейный электрокроссовер за 36 400 евро.

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