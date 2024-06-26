Авангардний раритет: в Україні продається незвичне розкішне авто 60-х (фото)

Chrysler Imperial LeBaron 1961 року сягає 5,7 м у довжину і вирізняється дуже незвичним дизайном. Під капотом розкішного седана ховається 6,8-літровий 350-сильний V8.

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У Києві виставили на продаж Chrysler Imperial LeBaron 1961 року. Розкішний седан є рідкістю не лише в Україні, але й у всій Європі. Його деталі з’явилися на Auto.ria.

Авто вирізняється авангардним дизайном Фото: auto.ria.com

Imperial – преміальна лінійка Chrysler, яка існувала з 1926 по 1993 рік. Деякий час вона навіть була окремим брендом. Chrysler Imperial конкурували з Cadillac та Lincoln.

Imperial LeBaron 1961 року вирізняється незвичним авангардним дизайном, який розробив відомий стиліст Chrysler Вірджил Екснер. У 5,7-метрового авто круглі фари та ліхтарі у хромованих корпусах і величезні кілі на задніх крилах. Кузов типу хардтоп-седан не має центральних стійок.

Ззаду встановлені великі кілі Фото: auto.ria.com

У салоні звертає увагу нестандартне кермо, приплюснуте згори та знизу. Оскільки модель іміджева та представницька, то вона увібрала всі технічні досягнення свого часу. Chrysler Imperial LeBaron оснащений кондиціонером, підсилювачем керма, радіо, електроприводами склопідйомників і сидінь.

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Під капотом встановлено 6,8-літровий V8 потужністю 350 к. с. У парі з ним працює 3-ступінчаста автоматична КПП, причому замість важеля використані кнопки (цю схему скопіювали у Chrysler для "Чайки" ГАЗ-13).

Кермо приплюснуте згори та знизу Фото: auto.ria.com

Авто відреставроване до оригінального стану й неодноразово брало участь у ретрошоу. Раритет оцінили в 82 000 доларів.

До речі, недавно у США виявили ексклюзивний лімузин Chrysler 1963 року, який простояв 20 років просто неба.

Також Фокус писав, що в Києві продемонстрували рідкісний Ford Mustang Shelby 1967 року.