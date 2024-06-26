Авангардный раритет: в Украине продается необычное роскошное авто 60-х (фото)

Chrysler Imperial LeBaron 1961 года достигает 5,7 м в длину и отличается очень необычным дизайном. Под капотом роскошного седана скрывается 6,8-литровый 350-сильный V8.

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В Киеве выставили на продажу Chrysler Imperial LeBaron 1961 года. Роскошный седан является редкостью не только в Украине, но и во всей Европе. Его детали появились на Auto.ria.

Авто отличается авангардным дизайном Фото: auto.ria.com

Imperial — премиальная линейка Chrysler, которая существовала с 1926 по 1993 год. Некоторое время она даже была отдельным брендом. Chrysler Imperial конкурировали с Cadillac и Lincoln.

Imperial LeBaron 1961 года отличается необычным авангардным дизайном, который разработал известный стилист Chrysler Вирджил Экснер. У 5,7-метрового авто круглые фары и фонари в хромированных корпусах и огромные кили на задних крыльях. Кузов типа хардтоп-седан не имеет центральных стоек.

Сзади установлены большие кили Фото: auto.ria.com

В салоне обращает внимание нестандартный руль, приплюснутый сверху и снизу. Поскольку модель имиджевая и представительная, то она вобрала все технические достижения своего времени. Chrysler Imperial LeBaron оснащен кондиционером, усилителем руля, радио, электроприводами стеклоподъемников и сидений.

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Под капотом установлен 6,8-литровый V8 мощностью 350 л.с. В паре с ним работает 3-ступенчатая автоматическая КПП, причем вместо рычага использованы кнопки (эту схему скопировали у Chrysler для "Чайки" ГАЗ-13).

Руль приплюснут сверху и снизу Фото: auto.ria.com

Авто отреставрировано до оригинального состояния и неоднократно участвовало в ретрошоу. Раритет оценили в 82 000 долларов.

Кстати, недавно в США обнаружили эксклюзивный лимузин Chrysler 1963 года, который простоял 20 лет под открытым небом.

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