Уникальный американский лимузин 60-х простоял более 20 лет под открытым небом (видео)

Chrysler New Yorker 1963 года превратили в оригинальный шестидверный лимузин. Под капотом авто установлен большой 6,7-литровый V8 на 340 сил.

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В США обнаружили заброшенный лимузин Chrysler New Yorker 1963 года. Эксклюзивное авто стояло два десятилетия под открытым небом во дворе дома. О нем рассказали на Youtube-канале Rugged Wrench.

Автомобиль не ездил с 2003 года Фото: скриншот / YouTube

Лимузин является настоящим раритетом, ведь Chrysler New Yorker не имел такой версии — авто создали в одном из американских ателье из стандартного седана. Его разрезали, и добавили секцию с третьей парой дверей. В салоне установили еще один ряд кресел, причем задние пассажиры сидят лицом друг к другу.

В салоне повреждена отделка Фото: скриншот / YouTube

Лимузинов Chrysler New Yorker изготовили очень мало. Известно, что конкретно это авто было шаттлом и курсировало между дорогим отелем и аэропортом.

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Владелец авто сообщил, что в последний раз ездил на нем в 2003 году. За 21 год под открытым небом Chrysler New Yorker заржавел, краска облезла, а внутренняя отделка местами разорвана.

Владелец машины отметил, что 6,8-литровый 340-сильный V8 Chrysler Wedge заводится, однако мотор оживить не удалось. Лимузин проехал 640 км на эвакуаторе до мастерской, где его будут реставрировать.

Кстати, недавно на свалке обнаружили эксклюзивный лимузин Cadillac Элвиса Пресли.

Также Фокус рассказывал о коллекционном Porsche 911, который 20 лет простоял под открытым небом.