Американская мощь: старый Jeep 50-х завелся после 44 лет простоя на свалке (видео)

Willys Jeep Truck не выезжал на дороги с 1980 года. Старинный пикап заржавел, однако его двигатель хорошо сохранился и его завели после несложных манипуляций.

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В США смогли оживить пикап Jeep 1951 года. Винтажное внедорожное авто простояло более четырех десятилетий под открытым небом на свалке. Ему посвятили видео на Youtube-канале Jennings Motor Sports.

Пикап покрыт ржавчиной Фото: скриншот / YouTube

Этот Willys Jeep Truck (именно такое полное название авто) не ездил с 1980 года. Его состояние оставляет желать лучшего — краска облезла, кузов заржавел, а внутренняя отделка разорвана.

Двигатель Jeep хорошо сохранился Фото: скриншот / YouTube

Впрочем, двигатель Jeep на удивление хорошо сохранился — рядная шестерка полностью комплектная. Ее прочистили, слили старое масло, заменили свете и отрегулировали клапаны. Когда к мотору подключили аккумулятор и подали в карбюратор топливо, то он смог завестись.

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Пикап Jeep пока не может самостоятельно передвигаться, однако получит вторую жизнь. Его планируют восстановить.

Willys Jeep Truck выпускали с 1947 по 1965 год и всего выпустили более 200 000 этих авто. Пикап предлагался с двигателями мощностью от 63 до 140 л.с., а его грузоподъемность составляла 750-1000 кг, в зависимости от версии. Конкретно это авто оснащено 3,7-литровым 115-сильным мотором.

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