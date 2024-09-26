Старый 92-летний Chrysler выставили на аукцион по цене двух новых Lamborghini (фото)
До наших дней сохранилось всего 12 кабриолетов Chrysler Imperial LeBaron 1932 года. Это одна из самых дорогих моделей за всю историю американской марки.
В США на аукцион RM Sotheby's выставили кабриолет Chrysler Imperial 1932 года. За старинное авто планируют получить до 650 000 долларов — как за два новеньких Lamborghini Temerario. Об автомобиле рассказали на сайте аукционного дома.
Chrysler Imperial 30-х годов — роскошная флагманская модель марки, которую сейчас ценят коллекционеры. Особенно ценятся эксклюзивные версии авто с заказными кузовами — иногда их цена даже превышает миллион долларов.Важно
Именно таким является и этот Chrysler Imperial с кузовом кабриолет от ателье LeBaron. В 1932 году изготовили всего 29 таких авто, а до нашего времени их сохранилось только 12.
Авто отличается монументальным дизайном с длинным капотом и большим количеством хрома. Его салон отделан кожей и деревом.
Под капотом авто установлена 6,3-литровая рядная восьмерка мощностью 125 л. с. Максимальная скорость Chrysler Imperial 1932 года составляет 155 км/ч.
Конкретно этот Chrysler Imperial LeBaron хранился в нескольких известных автоколлекциях и отреставрирован до оригинального состояния. Он является частым гостем на различных фестивалях ретроавто.
Между прочим, недавно в Украине продавали Chrysler Imperial 1961 года с авангардным дизайном.
Также Фокус рассказывал, что Chrysler возродил одну из самых знаменитых своих моделей.