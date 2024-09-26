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Авто

Старый 92-летний Chrysler выставили на аукцион по цене двух новых Lamborghini (фото)

Chrysler Imperial 1932, Chrysler Imperial, Chrysler Imperial LeBaron
Фото: RM Sotheby's | Chrysler Imperial 1932 года оценили в $650 000

До наших дней сохранилось всего 12 кабриолетов Chrysler Imperial LeBaron 1932 года. Это одна из самых дорогих моделей за всю историю американской марки.

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В США на аукцион RM Sotheby's выставили кабриолет Chrysler Imperial 1932 года. За старинное авто планируют получить до 650 000 долларов — как за два новеньких Lamborghini Temerario. Об автомобиле рассказали на сайте аукционного дома.

Chrysler Imperial LeBaron, Chrysler Imperial 1932, Chrysler Imperial 1932, Chrysler Imperial Fullscreen
Сохранилось всего 12 кабриолетов Chrysler Imperial LeBaron 1932 года
Фото: RM Sotheby's

Chrysler Imperial 30-х годов — роскошная флагманская модель марки, которую сейчас ценят коллекционеры. Особенно ценятся эксклюзивные версии авто с заказными кузовами — иногда их цена даже превышает миллион долларов.

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Именно таким является и этот Chrysler Imperial с кузовом кабриолет от ателье LeBaron. В 1932 году изготовили всего 29 таких авто, а до нашего времени их сохранилось только 12.

салон Chrysler Imperial 1932, Chrysler Imperial, Chrysler Imperial LeBaron Fullscreen
Автомобиль прошел полную реставрацию
Фото: RM Sotheby's

Авто отличается монументальным дизайном с длинным капотом и большим количеством хрома. Его салон отделан кожей и деревом.

Под капотом авто установлена 6,3-литровая рядная восьмерка мощностью 125 л. с. Максимальная скорость Chrysler Imperial 1932 года составляет 155 км/ч.

мотор Chrysler Imperial, Chrysler Imperial, Chrysler Imperial LeBaron Fullscreen
Под капотом установлена 125-сильная рядная восьмерка
Фото: RM Sotheby's

Конкретно этот Chrysler Imperial LeBaron хранился в нескольких известных автоколлекциях и отреставрирован до оригинального состояния. Он является частым гостем на различных фестивалях ретроавто.

Между прочим, недавно в Украине продавали Chrysler Imperial 1961 года с авангардным дизайном.

Также Фокус рассказывал, что Chrysler возродил одну из самых знаменитых своих моделей.