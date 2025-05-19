Надійний раритет: унікальний Chrysler завівся та поїхав після 70 років простою (відео)
У США оживили ексклюзивний Chrysler Imperial 1937 року. Розкішний лімітований автомобіль не їздив із початку 50-х.
Про надійний Chrysler Imperial розповіли у відео на Youtube-каналі VINwiki.
Цей Chrysler Imperial C14 – один із лише семи кабріолетів, виготовлених у 1937 році. Зараз ці авто дуже цінуються колекціонерами – у 2023 році аналогічний кабріолет продали на аукціоні за 140 000 доларів.
Кабріолет Chrysler Imperial 1937 року придбав готель у місті Вудсток (штат Нью-Йорк) і упродовж 10 років використовувався в якості службового авто для перевезення клієнтів.
Потім його викупив колекціонер, який експлуатував машину до 1952 року, а потім поставив у гараж. Утім, він дбав про Chrysler та навіть до 2012 року замінював мастило.
Chrysler Imperial C14 покритий іржею, а його фарба потріскалася і облізла. У салоні пошкоджене оздоблення, але прилади та фари працюють.
А от двигун Chrysler Imperial C14 чудово зберігся завдяки регулярному обслуговуванню. Його легко завели і кабріолет вперше проїхався після понад 70 років простою. Тепер вінтажне авто відреставрують.
Chrysler Imperial C14 оснащений надійною рядною вісімкою об’ємом 4,5 л і потужністю 110 к. с. Із 3-ступінчастою механічною КПП він був здатен розвинути 150 км/год.
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