Надійний раритет: унікальний Chrysler завівся та поїхав після 70 років простою (відео)

У США оживили ексклюзивний Chrysler Imperial 1937 року. Розкішний лімітований автомобіль не їздив із початку 50-х.

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Цей Chrysler Imperial C14 – один із лише семи кабріолетів, виготовлених у 1937 році. Зараз ці авто дуже цінуються колекціонерами – у 2023 році аналогічний кабріолет продали на аукціоні за 140 000 доларів.

Кабріолет Chrysler Imperial 1937 року придбав готель у місті Вудсток (штат Нью-Йорк) і упродовж 10 років використовувався в якості службового авто для перевезення клієнтів.

Виготовлено лише сім кабріолетів Chrysler Imperial C14 Фото: скриншот / YouTube

Потім його викупив колекціонер, який експлуатував машину до 1952 року, а потім поставив у гараж. Утім, він дбав про Chrysler та навіть до 2012 року замінював мастило.

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Chrysler Imperial C14 покритий іржею, а його фарба потріскалася і облізла. У салоні пошкоджене оздоблення, але прилади та фари працюють.

Вінтажний кабріолет здатен самостійно пересуватися Фото: скриншот / YouTube

А от двигун Chrysler Imperial C14 чудово зберігся завдяки регулярному обслуговуванню. Його легко завели і кабріолет вперше проїхався після понад 70 років простою. Тепер вінтажне авто відреставрують.

Chrysler Imperial C14 оснащений надійною рядною вісімкою об’ємом 4,5 л і потужністю 110 к. с. Із 3-ступінчастою механічною КПП він був здатен розвинути 150 км/год.

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