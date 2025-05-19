Надежный раритет: уникальный Chrysler завелся и поехал после 70 лет простоя (видео)
В США оживили эксклюзивный Chrysler Imperial 1937 года. Роскошный лимитированный автомобиль не ездил с начала 50-х.
О надежном Chrysler Imperial рассказали в видео на Youtube-канале VINwiki.
Этот Chrysler Imperial C14 — один из всего семи кабриолетов, изготовленных в 1937 году. Сейчас эти авто очень ценятся коллекционерами — в 2023 году аналогичный кабриолет продали на аукционе за 140 000 долларов.
Кабриолет Chrysler Imperial 1937 года приобрел отель в городе Вудсток (штат Нью-Йорк) и на протяжении 10 лет использовался в качестве служебного авто для перевозки клиентов.
Затем его выкупил коллекционер, который эксплуатировал машину до 1952 года, а затем поставил в гараж. Впрочем, он заботился о Chrysler и даже до 2012 года заменял масло.
Chrysler Imperial C14 покрыт ржавчиной, а его краска потрескалась и облезла. В салоне повреждена отделка, но приборы и фары работают.
А вот двигатель Chrysler Imperial C14 прекрасно сохранился благодаря регулярному обслуживанию. Его легко завели и кабриолет впервые проехался после более 70 лет простоя. Теперь винтажное авто отреставрируют.
Chrysler Imperial C14 оснащен надежной рядной восьмеркой объемом 4,5 л и мощностью 110 л. с. С 3-ступенчатой механической КПП он был способен развить 150 км/ч.
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