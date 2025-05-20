Найбільший автовиробник Іспанії: SEAT виповнилося 75 років (фото)

У ці дні 75-річчя відзначає SEAT. Іспанський бренд прославився недорогими моделями зі спортивним характером.

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SEAT 600 1957 року Фото: SEAT Чотиридверний варіант SEAT 800 Фото: SEAT

Датою заснування компанії вважається 9 травня 1950 року – саме тоді було оголошено про створення SEAT (Sociedad Española de Automóviles de Turismo – "Іспанське товариство автомобілів для туризму"). Одразу після цього в передмісті Барселони Марторелі почали будівництво автозаводу. Примітно, що до того часу в Іспанії не було розвинутого автопрому, хоча свого часу існували дрібносерійні виробники розкішних моделей Hispano-Suiza та Pegaso.

SEAT 1500 1963 року Фото: SEAT

Партнером виступив FIAT, тому спочатку під маркою SEAT виготовляли за ліцензією моделі італійського бренду. Так, 5 червня 1953 року стартувало виробництво первістка SEAT 1400. У його основі лежав 4,2-метровий седан FIAT 1400, локалізацію якого поступово довели до 93%. Модель пропонували із двигунами потужністю від 44 до 58 сил.

SEAT 850 Sport Spider Фото: SEAT

За чотири роки з’явився дешевший SEAT 600 – побратим FIAT 600. Примітно, що іспанські інженери взялися суттєво доопрацювати модель і навіть презентували чотиридверний варіант SEAT 800, якого не було в італійського авто.

SEAT 124 — побратим ВАЗ-2101 Фото: SEAT SEAT 124 мав і версію Sport у кузові купе Фото: SEAT

Примітно, що саме в цієї моделі вперше з’явилися спортивні версії, здатні розвинути понад 200 км/год – їх створили разом із Abarth. Загалом до 1973 року зібрали 800 тис. авто.

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Поступово лінійка SEAT ставала ширшою і різноманітнішою. Представили сімейний седан SEAT 1500 та компактну модель 850, в якої були версії купе та кабріолет.

SEAT 1200 Sport 1975 року Фото: SEAT

А SEAT 124 став іспанським варіантом FIAT 124 та побратимом ВАЗ-2101. Цікаво, що на Піренеях збирали не лише добре відомі нам седан та універсал, але й купе SEAT 124 Sport з кузовом від Bertone та двигунами потужністю до 118 сил.

SEAT 133 Фото: SEAT Папамобіль SEAT 1982 року Фото: SEAT

Повністю самостійною розробкою став SEAT 1200 Sport 1975 року – тридверний хетчбек із гранчастим дизайном та пофарбованою в чорний колір передньою частиною. Автомобіль пропонували із двигунами об’ємом 1,2 л (67 к. с.) та 1,4 л (77 к. с.).

SEAT 128 1976 року Фото: SEAT

Згодом створили з нуля ще кілька моделей, серед яких були мініатюрний міський SEAT 133 та стильний хетчбек-купе SEAT 128. До речі, у 1982 році SEAT створив папамобіль для візиту Іоанна Павла ІІ в Іспанію.

SEAT Ibiza 1984 року створив Джорджетто Джуджаро Фото: SEAT

Саме у 1982 році в історії SEAT починається новий етап, адже компанія підписала угоду про співпрацю із Volkswagen. Два роки по тому з’явилися перші результати співробітництва – компактний хетчбек SEAT Ibiza та седан Malaga із дизайном від італійського маестро Джорджетто Джуджаро.

SEAT Toledo 1991 року Фото: SEAT

У 90-х роках розробили моделі С-класу SEAT Toledo та Leon, мінівен Alhambra та мініатюрний Arosa. До того ж, саме в цей період з’явилася спортивна лінійка CUPRA: потужність заряджених моделей спочатку сягала 180-225 к. с.

224-сильний SEAT Leon CUPRA R Фото: SEAT

На початку ХХІ століття за дизайн SEAT взявся італійський стиліст Вальтер де Сільва і створив обтічні та нестандартні Leon, Toledo та Altea. Цікаво, що дизельні SEAT Leon у 2008 та 2009 роках тріумфували в чемпіонаті світу WTCC.

SEAT Toledo 2004 року вирізнявся оригінальним дизайном від Вальтера де Сільви Фото: SEAT

У наш час модельний ряд SEAT доволі широкий. Моделі Ibiza та Leon залишаються в строю, а до них долучилися кросовери Ateca та Arona. CUPRA із 2018 року стала окремим брендом і випускає потужніші спортивні моделі, а також електрокари.

SEAT Ateca Фото: SEAT

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