Авто для понтифіка: найвідоміші та найцікавіші папамобілі (фото)

У наш час Папу Римського важко уявити без спеціального авто, для якого навіть придумали окрему назву – папамобіль. У різні часи перші особи Ватикану їздили на розкішних лімузинах, скромних бюджетних авто та навіть суперкарах.

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Варто відзначити, що у Ватикані не поспішали переходити на авто і до 1920-х років використовували кінні екіпажі. Утім, дуже швидко папамобілі стали звичними і в наш час автовиробники змагаються за право створити спеціалізований транспорт для понтифіка.

Папамобілі є офіційним транспортом Ватикану. Усі ці авто отримують номерні знаки SCV (Status Civitatis Vaticanae – "Місто-держава Ватикан").

Mercedes-Benz 460 Nurburg

Папа Пій IX та Mercedes-Benz 460 Nurburg Фото: Mercedes-Benz

Пій ХІ – перший Папа-автомобіліст. Із 1929 року в його гаражі було кілька машин, серед яких – і розкішний Mercedes 460 Nurburg. Його 80-сильна вісімка працювала дуже тихо, а м’яка підвіска забезпечувала комфорт їзди.

Lincoln Continental

Lincoln Continental 1964 важається першим спеціалізованим папамобілем Фото: Ford

Lincoln Continental 1964 року – перше авто Папи Римського, створене спеціально на замовлення Ватикану. В ательє Lehmann-Peterson виготовили його спеціально для візиту Павла VI. Лімузин оснастили підйомним кріслом та люком у даху – таким чином віряни могли краще бачити понтифіка. Також встановили для проповідей потужні гучномовці, які живилися від семи акумуляторів.

Mercedes-Benz 600 Pullman Landaulet

Mercedes-Benz 600 Pullman Landaulet Фото: Mercedes-Benz

Розкішний Mercedes 600 1966 року перевершив Lincoln. У версії Landaulet дах у задній частині авто складався. Оснащення включало кондиціонер, електроприводи сидінь, дверей та кришки багажника. 6,3-літровий 250-сильний V8 працював плавно і тихо. Папа Римський Павло VI користувався цим Mercedes 600 Pullman Landaulet до самої смерті в 1978 році.

Mercedes G-Class

Mercedes G-Class є найвідомішим папамобілем Фото: Mercedes-Benz

"Гелендваген" — найвідоміший папамобіль, яким Іоанн Павло ІІ користувався упродовж 20 років і об’їздив на ньому майже увесь світ. Після замаху на Папу Римського позашляховик отримав спеціальний захисний ковпак із куленепробивного скла.

Електричний "Гелендваген" також став папамобілем Фото: Mercedes-Benz

Пізніше аналогічні папамобілі створювали на базі Range Rover, Jeep Wrangler Mercedes ML. А Mercedes G-Class є у гаражі Ватикану і зараз, причому з 2024 року експлуатується електричний варіант G580 EQ. Саме ним користуватиметься і новообраний Папа Лев XIV.

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Суперкари-папамобілі

Ferrari Mondial став папамобілем під час візиту Іоанна Павла ІІ в Маранелло

Папа Римський Іоанн Павло ІІ використовував для урочистостей не лише "Гелендваген". Під час візиту до міста Маранелло, де виготовляють Ferrari, йому надали кабріолет Ferrari Mondial із потужним 275-сильним V8.

Папа Франциск вирішив продати Lamborghini на аукціоні Фото: Lamborghini

Варто відзначити, що пізніше Папа Франциск отримав у подарунок суперкар Lamborghini Huracan, проте відмовився від авто та вирішив продати його на благодійному аукціоні.

Citroen SM Presidentiale

Іоанн Павло ІІ в Citroen SM Presidentiale під час візиту до Франції Фото: Stellantis

Під час візиту до Франції Іоанну Павлу ІІ надали унікальний Citroen SM в ексклюзивному виконанні Presidentiale. Виготовлено лише два таких чотиридверних кабріолети і їх використовували президенти Франції. Авто оснащене двигуном Maserati та має м’яку гідропневматичну підвіску.

SEAT Panda

SEAT Panda 1982 року

Варто відзначити, що Іоанн Павло ІІ користувався і скромнішими авто. Зокрема спеціально до його візиту в Іспанію у 1982 році створили папамобіль на базі SEAT Panda (іспанської ліцензійної копії FIAT Panda).

Renault Kangoo Z.E.

Електромобіль Renault Kangoo Z.E. Фото: Renault

Папа Бенедикт XVI у 2012 році отримав спеціально підготовлений електромобіль Renault Kangoo Z.E. Скромний мінівен він використовував у своїй літній резиденції в Кастель-Гандольфо.

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