Авто для понтифіка: найвідоміші та найцікавіші папамобілі (фото)
У наш час Папу Римського важко уявити без спеціального авто, для якого навіть придумали окрему назву – папамобіль. У різні часи перші особи Ватикану їздили на розкішних лімузинах, скромних бюджетних авто та навіть суперкарах.
Фокус обрав знакові та найцікавіші папамобілі усіх часів.
Варто відзначити, що у Ватикані не поспішали переходити на авто і до 1920-х років використовували кінні екіпажі. Утім, дуже швидко папамобілі стали звичними і в наш час автовиробники змагаються за право створити спеціалізований транспорт для понтифіка.
Папамобілі є офіційним транспортом Ватикану. Усі ці авто отримують номерні знаки SCV (Status Civitatis Vaticanae – "Місто-держава Ватикан").
Mercedes-Benz 460 Nurburg
Пій ХІ – перший Папа-автомобіліст. Із 1929 року в його гаражі було кілька машин, серед яких – і розкішний Mercedes 460 Nurburg. Його 80-сильна вісімка працювала дуже тихо, а м’яка підвіска забезпечувала комфорт їзди.
Lincoln Continental
Lincoln Continental 1964 року – перше авто Папи Римського, створене спеціально на замовлення Ватикану. В ательє Lehmann-Peterson виготовили його спеціально для візиту Павла VI. Лімузин оснастили підйомним кріслом та люком у даху – таким чином віряни могли краще бачити понтифіка. Також встановили для проповідей потужні гучномовці, які живилися від семи акумуляторів.
Mercedes-Benz 600 Pullman Landaulet
Розкішний Mercedes 600 1966 року перевершив Lincoln. У версії Landaulet дах у задній частині авто складався. Оснащення включало кондиціонер, електроприводи сидінь, дверей та кришки багажника. 6,3-літровий 250-сильний V8 працював плавно і тихо. Папа Римський Павло VI користувався цим Mercedes 600 Pullman Landaulet до самої смерті в 1978 році.
Mercedes G-Class
"Гелендваген" — найвідоміший папамобіль, яким Іоанн Павло ІІ користувався упродовж 20 років і об’їздив на ньому майже увесь світ. Після замаху на Папу Римського позашляховик отримав спеціальний захисний ковпак із куленепробивного скла.
Пізніше аналогічні папамобілі створювали на базі Range Rover, Jeep Wrangler Mercedes ML. А Mercedes G-Class є у гаражі Ватикану і зараз, причому з 2024 року експлуатується електричний варіант G580 EQ. Саме ним користуватиметься і новообраний Папа Лев XIV.Важливо
Суперкари-папамобілі
Папа Римський Іоанн Павло ІІ використовував для урочистостей не лише "Гелендваген". Під час візиту до міста Маранелло, де виготовляють Ferrari, йому надали кабріолет Ferrari Mondial із потужним 275-сильним V8.
Варто відзначити, що пізніше Папа Франциск отримав у подарунок суперкар Lamborghini Huracan, проте відмовився від авто та вирішив продати його на благодійному аукціоні.
Citroen SM Presidentiale
Під час візиту до Франції Іоанну Павлу ІІ надали унікальний Citroen SM в ексклюзивному виконанні Presidentiale. Виготовлено лише два таких чотиридверних кабріолети і їх використовували президенти Франції. Авто оснащене двигуном Maserati та має м’яку гідропневматичну підвіску.
SEAT Panda
Варто відзначити, що Іоанн Павло ІІ користувався і скромнішими авто. Зокрема спеціально до його візиту в Іспанію у 1982 році створили папамобіль на базі SEAT Panda (іспанської ліцензійної копії FIAT Panda).
Renault Kangoo Z.E.
Папа Бенедикт XVI у 2012 році отримав спеціально підготовлений електромобіль Renault Kangoo Z.E. Скромний мінівен він використовував у своїй літній резиденції в Кастель-Гандольфо.
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