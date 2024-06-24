Розкішний раритет: знамените американське авто 60-х простояло 20 років покинутим (фото)

Кабріолетів Lincoln Continental 1962 року виготовили лише 3200. Розкішний автомобіль оснащений кондиціонером та електроприводом сидінь.

Related video

У США виявили покинутий кабріолет Lincoln Continental 1962 року. Розкішне американське авто два десятиліття простояло покинутим. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Знімний дах авто відсутній Фото: Ebay

Цей Lincoln Continental знайшли в гаражі при купівлі будинку в штаті Південна Дакота. В авто облупилася фарба, розірване внутрішнє оздоблення та відсутній знімний дах.

В салоні пошкоджене оздоблення Фото: Ebay

Утім, загалом Lincoln Continental комплектний і відновити його не буде важко. Зараз авто планують продати на eBay за $19 500, утім після реставрації його ціна може легко сягнути 100 000 доларів.

Важливо

Унікальний американський лімузин 60-х простояв понад 20 років просто неба (відео)

Справа в тім, що розкішні чотиридверні кабріолети Lincoln Continental випускали дуже малими партіями. У 1962 році, приміром, зібрали лише 3200 таких авто.

Під капотом встановлено 7,0-літровий V8 Фото: Ebay

Lincoln Continental оснащений великим 7,0-літровим V8 на 325 к. с. і 3-ступінчастою автоматичною КПП. До того ж, конкретно цей автомобіль багато оснащений – є кондиціонер, підсилювач керма, радіо, електропривід сидінь, а також система автоматичного управління світлом фар.

Раніше Фокус розповідав про вінтажний пікап Jeep, який завівся після 44 років простою на звалищі.

Також ми писали про колекційний спорткар Porsche, який 20 років стояв просто неба.