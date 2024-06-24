Роскошный раритет: знаменитое американское авто 60-х простояло 20 лет заброшенным (фото)

Кабриолетов Lincoln Continental 1962 года изготовили всего 3200. Роскошный автомобиль оснащен кондиционером и электроприводом сидений.

Related video

В США обнаружили заброшенный кабриолет Lincoln Continental 1962 года. Роскошное американское авто два десятилетия простояло заброшенным. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Съемная крыша авто отсутствует Фото: Ebay

Этот Lincoln Continental нашли в гараже при покупке дома в штате Южная Дакота. У авто облупилась краска, разорвана внутренняя отделка и отсутствует съемная крыша.

В салоне повреждена отделка Фото: Ebay

Впрочем, в целом Lincoln Continental комплектный и восстановить его не составит труда. Сейчас авто планируют продать на eBay за $19 500, впрочем, после реставрации его цена может легко достичь 100 000 долларов.

Важно

Уникальный американский лимузин 60-х простоял более 20 лет под открытым небом (видео)

Дело в том, что роскошные четырехдверные кабриолеты Lincoln Continental выпускались очень малыми партиями. В 1962 году, к примеру, собрали всего 3200 таких авто.

Под капотом установлен 7,0-литровый V8 Фото: Ebay

Lincoln Continental оснащен большим 7,0-литровым V8 на 325 л.с. и 3-ступенчатой автоматической КПП. К тому же, конкретно этот автомобиль богато оснащен — есть кондиционер, усилитель руля, радио, электропривод сидений, а также система автоматического управления светом фар.

Ранее Фокус рассказывал о винтажном пикапе Jeep, который завелся после 44 лет простоя на свалке.

Также мы писали о коллекционном спорткаре Porsche, который 20 лет стоял под открытым небом.