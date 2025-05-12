Авто для понтифика: самые известные и интересные папамобили (фото)

В наше время Папу Римского трудно представить без специального авто, для которого даже придумали отдельное название — папамобиль. В разное время первые лица Ватикана ездили на роскошных лимузинах, скромных бюджетных авто и даже суперкарах.

Related video

Фокус выбрал знаковые и самые интересные папамобили всех времен.

Стоит отметить, что в Ватикане не спешили переходить на авто и до 1920-х годов использовали конные экипажи. Впрочем, очень быстро папамобили стали привычными и в наше время автопроизводители соревнуются за право создать специализированный транспорт для понтифика.

Папамобили являются официальным транспортом Ватикана. Все эти авто получают номерные знаки SCV (Status Civitatis Vaticanae — "Город-государство Ватикан").

Mercedes-Benz 460 Nurburg

Папа Пий IX и Mercedes-Benz 460 Nurburg Фото: Mercedes-Benz

Пий ХІ — первый Папа-автомобилист. С 1929 года в его гараже было несколько машин, среди которых — и роскошный Mercedes 460 Nurburg. Его 80-сильная восьмерка работала очень тихо, а мягкая подвеска обеспечивала комфорт езды.

Lincoln Continental

Lincoln Continental 1964 считается первым специализированным папамобилем Фото: Ford

Lincoln Continental 1964 года — первое авто Папы Римского, созданное специально по заказу Ватикана. В ателье Lehmann-Peterson изготовили его специально для визита Павла VI. Лимузин оснастили подъемным креслом и люком в крыше — таким образом верующие могли лучше видеть понтифика. Также установили для проповедей мощные громкоговорители, которые питались от семи аккумуляторов.

Mercedes-Benz 600 Pullman Landaulet

Mercedes-Benz 600 Pullman Landaulet Фото: Mercedes-Benz

Роскошный Mercedes 600 1966 года превзошел Lincoln. В версии Landaulet крыша в задней части авто складывалась. Оснащение включало кондиционер, электроприводы сидений, дверей и крышки багажника. 6,3-литровый 250-сильный V8 работал плавно и тихо. Папа Римский Павел VI пользовался этим Mercedes 600 Pullman Landaulet до самой смерти в 1978 году.

Mercedes G-Class

Mercedes G-Class является самым известным папамобилем Фото: Mercedes-Benz

"Гелендваген" — самый известный папамобиль, которым Иоанн Павел II пользовался в течение 20 лет и объездил на нем почти весь мир. После покушения на Папу Римского внедорожник получил специальный защитный колпак из пуленепробиваемого стекла.

Электрический "Гелендваген" также стал папамобилем Фото: Mercedes-Benz

Позже аналогичные папамобили создавали на базе Range Rover, Jeep Wrangler, Mercedes ML. А Mercedes G-Class есть в гараже Ватикана и сейчас, причем с 2024 года эксплуатируется электрический вариант G580 EQ. Именно им будет пользоваться и новоизбранный Папа Лев XIV.

Важно

Разворачивается на месте: в Киеве засветился электрический "Гелендваген" за 8 миллионов (фото)

Суперкары-папамобили

Ferrari Mondial стал папамобилем во время визита Иоанна Павла ІІ в Маранелло

Папа Римский Иоанн Павел II использовал для торжеств не только "Гелендваген". Во время визита в город Маранелло, где производят Ferrari, ему предоставили кабриолет Ferrari Mondial с мощным 275-сильным V8.

Папа Франциск решил продать Lamborghini на аукционе Фото: Lamborghini

Стоит отметить, что позже Папа Франциск получил в подарок суперкар Lamborghini Huracan, однако отказался от авто и решил продать его на благотворительном аукционе.

Citroen SM Presidentiale

Иоанн Павел ІІ в Citroen SM Presidentiale во время визита во Францию Фото: Stellantis

Во время визита во Францию Иоанну Павлу ІІ предоставили уникальный Citroen SM в эксклюзивном исполнении Presidentiale. Изготовлено всего два таких четырехдверных кабриолета и их использовали президенты Франции. Авто оснащено двигателем Maserati и имеет мягкую гидропневматическую подвеску.

SEAT Panda

SEAT Panda 1982 года

Стоит отметить, что Иоанн Павел II пользовался и более скромными авто. В частности специально к его визиту в Испанию в 1982 году создали папамобиль на базе SEAT Panda (испанской лицензионной копии FIAT Panda).

Renault Kangoo Z.E.

Электромобиль Renault Kangoo Z.E. Фото: Renault

Папа Бенедикт XVI в 2012 году получил специально подготовленный электромобиль Renault Kangoo Z.E. Скромный минивэн он использовал в своей летней резиденции в Кастель-Гандольфо.

Ранее Фокус рассказывал, что Rolls-Royce Phantom отмечает 100-летний юбилей.

Также мы писали об очень необычном авто Элвиса Пресли в виде гитары.