Авто для понтифика: самые известные и интересные папамобили (фото)
В наше время Папу Римского трудно представить без специального авто, для которого даже придумали отдельное название — папамобиль. В разное время первые лица Ватикана ездили на роскошных лимузинах, скромных бюджетных авто и даже суперкарах.
Фокус выбрал знаковые и самые интересные папамобили всех времен.
Стоит отметить, что в Ватикане не спешили переходить на авто и до 1920-х годов использовали конные экипажи. Впрочем, очень быстро папамобили стали привычными и в наше время автопроизводители соревнуются за право создать специализированный транспорт для понтифика.
Папамобили являются официальным транспортом Ватикана. Все эти авто получают номерные знаки SCV (Status Civitatis Vaticanae — "Город-государство Ватикан").
Mercedes-Benz 460 Nurburg
Пий ХІ — первый Папа-автомобилист. С 1929 года в его гараже было несколько машин, среди которых — и роскошный Mercedes 460 Nurburg. Его 80-сильная восьмерка работала очень тихо, а мягкая подвеска обеспечивала комфорт езды.
Lincoln Continental
Lincoln Continental 1964 года — первое авто Папы Римского, созданное специально по заказу Ватикана. В ателье Lehmann-Peterson изготовили его специально для визита Павла VI. Лимузин оснастили подъемным креслом и люком в крыше — таким образом верующие могли лучше видеть понтифика. Также установили для проповедей мощные громкоговорители, которые питались от семи аккумуляторов.
Mercedes-Benz 600 Pullman Landaulet
Роскошный Mercedes 600 1966 года превзошел Lincoln. В версии Landaulet крыша в задней части авто складывалась. Оснащение включало кондиционер, электроприводы сидений, дверей и крышки багажника. 6,3-литровый 250-сильный V8 работал плавно и тихо. Папа Римский Павел VI пользовался этим Mercedes 600 Pullman Landaulet до самой смерти в 1978 году.
Mercedes G-Class
"Гелендваген" — самый известный папамобиль, которым Иоанн Павел II пользовался в течение 20 лет и объездил на нем почти весь мир. После покушения на Папу Римского внедорожник получил специальный защитный колпак из пуленепробиваемого стекла.
Позже аналогичные папамобили создавали на базе Range Rover, Jeep Wrangler, Mercedes ML. А Mercedes G-Class есть в гараже Ватикана и сейчас, причем с 2024 года эксплуатируется электрический вариант G580 EQ. Именно им будет пользоваться и новоизбранный Папа Лев XIV.Важно
Суперкары-папамобили
Папа Римский Иоанн Павел II использовал для торжеств не только "Гелендваген". Во время визита в город Маранелло, где производят Ferrari, ему предоставили кабриолет Ferrari Mondial с мощным 275-сильным V8.
Стоит отметить, что позже Папа Франциск получил в подарок суперкар Lamborghini Huracan, однако отказался от авто и решил продать его на благотворительном аукционе.
Citroen SM Presidentiale
Во время визита во Францию Иоанну Павлу ІІ предоставили уникальный Citroen SM в эксклюзивном исполнении Presidentiale. Изготовлено всего два таких четырехдверных кабриолета и их использовали президенты Франции. Авто оснащено двигателем Maserati и имеет мягкую гидропневматическую подвеску.
SEAT Panda
Стоит отметить, что Иоанн Павел II пользовался и более скромными авто. В частности специально к его визиту в Испанию в 1982 году создали папамобиль на базе SEAT Panda (испанской лицензионной копии FIAT Panda).
Renault Kangoo Z.E.
Папа Бенедикт XVI в 2012 году получил специально подготовленный электромобиль Renault Kangoo Z.E. Скромный минивэн он использовал в своей летней резиденции в Кастель-Гандольфо.
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