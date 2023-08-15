Возрожденная классика: бюджетный кроссовер Fiat 80-х получил роскошную версию (фото)

Тюнеры из Niels van Roij Design совместно с дилером Kaeve Cars создали Fiat Panda 4×4 Piccolo Lusso. Автомобиль изготовлен на базе старого кроссовера, который был не в лучшем состоянии.

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В 2023 году Fiat Panda 4×4 исполнилось 40 лет. В честь этого события компания Niels van Roij Design восстановила оригинальный кроссовер, который был в ужасном состоянии. Об этом сообщили на сайте Carscoops.

Тюнеры совместно с дилером Kaeve Cars создали Fiat Panda 4×4 Piccolo Lusso. Эта модификация создана в единственном экземпляре и добавляет больше роскоши компактному кроссоверу.

В ходе реставрации были произведены индивидуальная покраска и капитальное восстановление интерьера. Также многие элементы авто были улучшены.

Кузов кроссовера окрашен в голубой цвет Azzurro Blu. Бамперы, зеркала и элементы внешней отделки, которые были выполнены из неокрашенного пластика, теперь также окрашены в цвет кузова.

Цвет кроссовера вдохновлен морем Фото: Niels van Roij Design

Интерьер этого Fiat Panda 4×4 изначально был в очень плохом состоянии. В итоге было решено заменить обивку на кожаную. Внутри используется сочетание коричневых и белых цветов.

Интерьер выполнен из кожи Фото: Niels van Roij Design

На приборной панели появился логотип Sisley. На нем изображен человек, который сидит в каноэ.

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Автомобиль сохранил оригинальный 1,0-литровый двигатель мощностью 48 л.с. Он был восстановлен до заводского состояния.

Уникальный Fiat Panda 4×4 Piccolo Lusso выставлен на продажу в голландском городе Уден. Цена кроссовера составляет 30 000 евро (32 786 долларов).

Ранее Фокус рассказал, что в интернете появилась официальная информация про новый Fiat Panda.