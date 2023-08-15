Відроджена класика: бюджетний кросовер Fiat 80-х отримав розкішну версію (фото)

Тюнери з Niels van Roij Design спільно з дилером Kaeve Cars створили Fiat Panda 4×4 Piccolo Lusso. Автомобіль виготовлено на базі вживаного кросовера, який був не в найкращому стані.

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У 2023 році Fiat Panda 4×4 виповнилося 40 років. На честь цієї події компанія Niels van Roij Design відновила оригінальний кросовер, який був у жахливому стані. Про це повідомили на сайті Carscoops.

Тюнери спільно з дилером Kaeve Cars створили Fiat Panda 4×4 Piccolo Lusso. Ця модифікація створена в єдиному екземплярі та додає більше розкоші компактному кросоверу.

Під час реставрації було проведено індивідуальне фарбування та капітальне відновлення інтер'єру. Також чимало елементів авто було поліпшено.

Кузов кросовера пофарбований у блакитний колір Azzurro Blu. Бампери, дзеркала та елементи зовнішнього оздоблення, які були виконані з нефарбованого пластику, тепер також пофарбовані в колір кузова.

Колір кросовера натхненний морем Фото: Niels van Roij Design

Інтер'єр цього Fiat Panda 4×4 спочатку був у дуже поганому стані. У підсумку було вирішено замінити оббивку на шкіряну. Усередині використовується поєднання коричневих і білих кольорів.

Інтер'єр виконаний зі шкіри Фото: Niels van Roij Design

На приладовій панелі з'явився логотип Sisley. На ньому зображена людина, яка сидить у каное.

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Автомобіль зберіг оригінальний 1,0-літровий двигун потужністю 48 к.с. Його було відновлено до заводського стану.

Унікальний Fiat Panda 4×4 Piccolo Lusso виставлено на продаж у голландському місті Уден. Ціна кросовера становить 30 000 євро (32 786 доларів).

Раніше Фокус розповів, що в інтернеті з'явилася офіційна інформація про новий Fiat Panda.