Гості з 90-х: в Україну привезли раритетні суперкари Ferrari та Aston Martin (фото)

В Україну приїхали суперкар Ferrari Mondial T та кабріолет Aston Martin Virage. Автомобілі в ідеальному стані, а Ferrari є капсулою часу з пробігом усього 345 км.

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У Львові помітили автовоз із рідкісними суперкарами Aston Martin і Ferrari. Колекційні автомобілі тільки ввезли в Україну і вони ще не мають номерів. Їх світлини опублікували на сторінці supercars_ua в Instagram.

Обидві моделі — гості із 90-х. Автівки поповнять одну із українських автоколекцій. Вони мають чудовий вигляд, а суперкар Ferrari Mondial T ще й є капсулою часу. Його пробіг складає всього 345 км.

Aston Martin Virage Фото: supercars_ua

Ferrari Mondial T — фінальна версія моделі, оснащена 3,4-літровим 300-сильним V8. Чотиримісне середньомоторне купе здатне розігнатися до 100 км/год за 6,6 с і розвинути 255 км/год. Із 1989 по 1993 рік випущено 858 таких автомобілів.

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Суперкар Aston Martin Virage Volante більш рідкісний: із 1992 по 1996 рік виготовили лише 233 кабріолети. Авто оснащене 5,3-літровим V8 на 354 к. с. і може стартувати до сотні за 5,9 с і розвивати 240 км/год. Його пропонували зі 6-ступінчастою механічною або 4-ступінчастою автоматичною КПП.

Це вже не перший подібний автовоз із ретро-авто, помічений в Україні за останній час. Приміром, недавно в нашу країну ввезли колекційні спорткари BMW.

Також Фокус розповідав, що в Україні виявили капсулу часу Mercedes S-Class W140.