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Авто

Крупнейший автопроизводитель Испании: SEAT исполнилось 75 лет (фото)

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Фото: SEAT | Первенец SEAT 1400 и современный Leon

В эти дни 75-летие отмечает SEAT. Испанский бренд прославился недорогими моделями со спортивным характером.

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Фокус расскажет историю крупнейшего испанского автопроизводителя.

СИДЕНЬЕ 600 1957 ГОДА, СИДЕНЬЕ 600 Fullscreen
SEAT 600 1957 года
Фото: SEAT
SEAT 800 Fullscreen
Четырехдверный вариант SEAT 800
Фото: SEAT

Датой основания компании считается 9 мая 1950 года — именно тогда было объявлено о создании SEAT (Sociedad Española de Automóviles de Turismo — "Испанское общество автомобилей для туризма"). Сразу после этого в пригороде Барселоны Марторели начали строительство автозавода. Примечательно, что к тому времени в Испании не было развитого автопрома, хотя в свое время существовали мелкосерийные производители роскошных моделей Hispano-Suiza и Pegaso.

SEAT 1500 1963 Fullscreen
SEAT 1500 1963 года
Фото: SEAT

Партнером выступил FIAT, поэтому поначалу под маркой SEAT изготавливали по лицензии модели итальянского бренда. Так, 5 июня 1953 года стартовало производство первенца SEAT 1400. В его основе лежал 4,2-метровый седан FIAT 1400, локализацию которого постепенно довели до 93%. Модель предлагалась с двигателями мощностью от 44 до 58 сил.

SEAT 850 Fullscreen
SEAT 850 Sport Spider
Фото: SEAT

Спустя четыре года появился более дешевый SEAT 600 — собрат FIAT 600. Примечательно, что испанские инженеры взялись существенно доработать модель и даже презентовали четырехдверный вариант SEAT 800, которого не было у итальянского авто.

SEAT 124 Fullscreen
SEAT 124 — сробрат ВАЗ-2101
Фото: SEAT
SEAT 124 Sport Fullscreen
SEAT 124 имел и версию Sport в кузове купе
Фото: SEAT

Примечательно, что именно у этой модели впервые появились спортивные версии, способные развить более 200 км/ч — их создали вместе с Abarth. Всего к 1973 году собрали 800 тыс. авто.

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Постепенно линейка SEAT становилась шире и разнообразнее. Представили семейный седан SEAT 1500 и компактную модель 850, у которой были версии купе и кабриолет.

SEAT 1200 Sport Fullscreen
SEAT 1200 Sport 1975 года
Фото: SEAT

А SEAT 124 стал испанским вариантом FIAT 124 и собратом ВАЗ-2101. Интересно, что на Пиренеях собирали не только хорошо известные нам седан и универсал, но и купе SEAT 124 Sport с кузовом от Bertone и двигателями мощностью до 118 сил.

SEAT 133 Fullscreen
SEAT 133
Фото: SEAT
папамобиль SEAT Fullscreen
Папамобиль SEAT 1982 года
Фото: SEAT

Полностью самостоятельной разработкой стал SEAT 1200 Sport 1975 года — трехдверный хэтчбек с граненым дизайном и окрашенной в черный цвет передней частью. Автомобиль предлагался с двигателями объемом 1,2 л (67 л.с.) и 1,4 л (77 л.с.).

SEAT 128 Fullscreen
SEAT 128 1976 года
Фото: SEAT

Впоследствии создали с нуля еще несколько моделей, среди которых были миниатюрный городской SEAT 133 и стильный хэтчбек-купе SEAT 128. Кстати, в 1982 году SEAT создал папамобиль для визита Иоанна Павла II в Испанию.

SEAT Ibiza 1984 Fullscreen
SEAT Ibiza 1984 года создал Джорджетто Джуджаро
Фото: SEAT

Именно в 1982 году в истории SEAT начинается новый этап, ведь компания подписала соглашение о сотрудничестве с Volkswagen. Два года спустя появились первые результаты сотрудничества — компактный хэтчбек SEAT Ibiza и седан Malaga с дизайном от итальянского маэстро Джорджетто Джуджаро.

SEAT Toledo 1991 Fullscreen
SEAT Toledo 1991 года
Фото: SEAT

В 90-х годах разработали модели С-класса SEAT Toledo и Leon, минивэн Alhambra и миниатюрный Arosa. К тому же, именно в этот период появилась спортивная линейка CUPRA: мощность заряженных моделей сначала достигала 180-225 л. с.

seat leon cupra r, seat leon Fullscreen
224-сильный SEAT Leon CUPRA R
Фото: SEAT

В начале ХХІ века за дизайн SEAT взялся итальянский стилист Вальтер де Сильва и создал обтекаемые и нестандартные Leon, Toledo и Altea. Интересно, что дизельные SEAT Leon в 2008 и 2009 годах триумфовали в чемпионате мира WTCC.

SEAT Toledo 2004, SEAT Toledo Fullscreen
SEAT Toledo 2004 года отличался оригинальным дизайном от Вальтера де Сильвы
Фото: SEAT

В наше время модельный ряд SEAT довольно широк. Модели Ibiza и Leon остаются в строю, а к ним присоединились кроссоверы Ateca и Arona. CUPRA с 2018 года стала отдельным брендом и выпускает более мощные спортивные модели, а также электрокары.

Seat Ateca Fullscreen
SEAT Ateca
Фото: SEAT

Между прочим, недавно 100-летие отметил Rolls-Royce Phantom — одна из самых роскошных моделей в истории.

Также Фокус рассказывал, что юбилей празднует самая известная модель Audi.