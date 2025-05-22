100 лет стиля и инноваций: Chrysler отмечает юбилей (фото)

Chrysler празднует 100-летний юбилей. Самый молодой член американской "Большой тройки" прославился инновационными премиальными моделями, а также стоял у истоков сегментов "масл-каров" и минивэнов.

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Уолтер Крайслер прошел путь от машиниста паровоза до руководителя автоконцерна Фото: Wikipedia

Chrysler — детище талантливого предпринимателя Уолтера Перси Крайслера. Выходец из бедной семьи эмигрантов из Германии прошел путь от машиниста паровоза до руководителя Buick.

Первенец Chrysler Six Фото: Chrysler

Заработав миллионы, Уолтер Крайслер решил создать собственную авто компанию. В 1923 году он приобрел обанкротившийся бренд Maxwell и взялся за его реорганизацию.

Chrysler Imperial 1931 года Фото: Chrysler

Уже через год представили первый Chrysler Six, который оказался довольно инновационным для своего времени — впервые в мире получил съемный масляный фильтр и тормоза с гидравлическим приводом. 3,3-литровая шестерка была довольно мощной для своего времени (68 л. с.) и работала очень плавно благодаря резиновым подушкам. За год продали 68 тыс. автомобилей.

Небоскреб Chrysler Building в свое время был самым высоким в мире Фото: Wikipedia

В июне 1925 года зарегистрировали Chrysler Corporation. Через три года была приобретена марка Dodge, основаны бренды Plymouth и De Soto. Chrysler превратился в полноценный автоконцерн и вместе с Ford Motor и General Motors сформировал так называемую "Большую тройку". В Нью-Йорке возвели новый главный офис — 77-этажный небоскреб Chrysler Building в стиле ар-деко, который некоторое время был самым высоким в мире.

Обтекаемый Chrysler Airflow 1934 года опередил время Фото: Chrysler

Чтобы конкурировать с Cadillac, Lincoln и Packard создали роскошную линейку Chrysler Imperial. Авто предлагали с помпезными кузовами от ателье Le Baron и роскошным кожаным салоном. Сначала на модель устанавливали 92-сильную шестерку, однако с 1931 года представили 125-сильную рядную восьмерку. Сейчас стоимость этих авто иногда превышает полмиллиона долларов.

Chrysler Thunderbolt со складной металлической крышей Фото: Chrysler

А в 1934 году Chrysler шокировал всех обтекаемым Airflow. Для его создания построили первую в мире автомобильную аэродинамическую трубу, а консультантом при разработке был один из создателей самолета Орвил Райт. 122-сильное авто не только развивало 145 км/ч, но и расходовало всего 11 л на 100 км.

Chrysler 300 1955 года стал основателем сегмента "масл-каров" Фото: Chrysler

Впрочем, Chrysler Airflow опередил свое время и не стал популярным, ведь мода на аэродинамические авто пришла на несколько лет позже. Пришлось отказываться от модели в пользу более сдержанного Chrysler Airstream.

Концепт Chrysler Diablo 1957 года с дизайном от Ghia Фото: Chrysler

Впрочем, в Chrysler продолжали делать ставку на инновационные технологии. В частности, концепт Thunderbolt 1940 года оснастили складной жесткой крышей с электроприводом. А уже в конце 40-х флагманский Imperial получил кондиционер, усилитель руля, автоматическую КПП, электроприводы сидений и стеклоподъемников. А в 1951 году именно на нем дебютировал знаменитый двигатель V8 Hemi с полусферическими камерами сгорания.

400-сильный Chrysler 300F 1960 года Фото: Chrysler

Для продвижения Hemi и участия в гонках NASCAR в 1955 году создали Chrysler 300, который, по сути, основал сегмент "масл-каров" — мощных и относительно недорогих спортивных авто. Цифровой индекс в названии указывал, что мощность Hemi составила 300 л. с. Впрочем, в последующие годы ее довели сначала до 375, а затем — и до 400 сил.

Chrysler Imperial 1961 года Фото: Тарас Брязгунов

Особого упоминания заслуживает авангардный дизайн Chrysler 50-х годов Стилист Вирджил Экснер превратил авто в широкие и низкие звездолеты с огромными килями сзади и большим количеством хрома. Кроме того, в партнерстве с ателье Ghia создали ряд ярких концептов.

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В 1963 году Chrysler снова смог поразить общественность, представив первое в мире авто с газовой турбиной. 130-сильный Chrysler Turbine даже выпустили лимитированной серией из 50 автомобилей.

Chrysler Turbine с газовой турбиной выпускали серийно Фото: Chrysler

В 60-х и 70-х почти все Chrysler были полноразмерными дорожными крейсерами длиной более 5 метров. Их комплектовали большими V8, а флагманские Imperial получили центральный замок, климат-контроль, круиз-контроль, ABS и даже телефон с телевизором. Кстати, горячим поклонником Imperial был Фрэнк Синатра, а на лимузине этой модели ездил президент США Линдон Джонсон.

Лимузин Chrysler Imperial Crown президента США Линдона Джонсона Фото: Mecum

Впрочем, из-за топливного кризиса 1973 года спрос на "прожорливые" авто резко снизился и Chrysler оказался на грани банкротства. Спасать его пришел отец Ford Mustang Ли Яккока. Под руководством талантливого менеджера разработали более компактное семейство K-Series с экономичными двигателями, оснащенными впрыском топлива.

Chrysler LeBaron из семейства K-Series Фото: Chrysler

Кроме того, именно Ли Яккока руководил разработкой модели Voyager, которая стала одним из основателей класса минивэнов. Семейное авто оказалось чрезвычайно популярным и стало спасителем Chrysler. Положение концерна улучшилось настолько, что удалось приобрести бренды Jeep и Lamborghini.

Chrysler Voyager стал одним из первых в мире минивэнов Фото: Chrysler

Кстати, именно "под крылом" Chrysler стартовала разработка роскошного Jeep Grand Cherokee и легендарного Lamborghini Diablo. А еще в сотрудничестве с Maserati создали кабриолет Chrysler TC.

Chrysler 300M Фото: Chrysler

В 90-х Chrysler презентовал новое семейство авто LH, которые отличались дизайном cab-forward (со сдвинутым вперед салоном). Одним из них стал возрожденный Chrysler 300M, однако он не был похож на знаменитого предка, ведь был переднеприводным и с двигателем V6.

Chrysler 300C 2004 года Фото: Chrysler

Ситуацию исправили в 2004 году, когда дебютировал новый Chrysler 300C с задним приводом и V8 Hemi мощностью до 425 сил. Он стал одной из моделей в ретростиле, созданных в рамках новообразованного концерна Daimler-Chrysler. Винтажным дизайном также отличались купе Chrysler Crossfire, внедорожник Aspen, семейный Pacifica и массовый PT Cruiser.

Chrysler Crossfire Фото: Chrysler

2000-е можно назвать ренессансом Chrysler, однако экономический кризис положил ему конец. Альянс Daimler-Chrysler распался, американский производитель объявил о банкротстве, однако спасся благодаря партнерству с FIAT.

Chrysler Pacifica Фото: Chrysler

Сейчас марка Chrysler переживает не лучшие времена: в ее линейке осталась фактически одна модель — минивэн Pacifica/Town&Country. Впрочем, после вхождения в концерн Stellantis появилась перспектива возрождения Chrysler — готовится перезапуск бренда и анонсировано несколько новых электрических моделей.

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