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Авто

100 лет стиля и инноваций: Chrysler отмечает юбилей (фото)

Chrysler, история Chrysler, Chrysler 100 лет
Фото: Chrysler | Chrysler является одним из членов американской "Большой тройки"

Chrysler празднует 100-летний юбилей. Самый молодой член американской "Большой тройки" прославился инновационными премиальными моделями, а также стоял у истоков сегментов "масл-каров" и минивэнов.

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Уолтер Крайслер, Уолтер Крайслер Fullscreen
Уолтер Крайслер прошел путь от машиниста паровоза до руководителя автоконцерна
Фото: Wikipedia

Chrysler — детище талантливого предпринимателя Уолтера Перси Крайслера. Выходец из бедной семьи эмигрантов из Германии прошел путь от машиниста паровоза до руководителя Buick.

Chrysler Six, Chrysler, история Chrysler, Chrysler 100 лет, Chrysler 100 лет Fullscreen
Первенец Chrysler Six
Фото: Chrysler

Заработав миллионы, Уолтер Крайслер решил создать собственную авто компанию. В 1923 году он приобрел обанкротившийся бренд Maxwell и взялся за его реорганизацию.

Chrysler Imperial 1931, Chrysler Imperial Fullscreen
Chrysler Imperial 1931 года
Фото: Chrysler

Уже через год представили первый Chrysler Six, который оказался довольно инновационным для своего времени — впервые в мире получил съемный масляный фильтр и тормоза с гидравлическим приводом. 3,3-литровая шестерка была довольно мощной для своего времени (68 л. с.) и работала очень плавно благодаря резиновым подушкам. За год продали 68 тыс. автомобилей.

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Небоскреб Chrysler Building в свое время был самым высоким в мире
Фото: Wikipedia

В июне 1925 года зарегистрировали Chrysler Corporation. Через три года была приобретена марка Dodge, основаны бренды Plymouth и De Soto. Chrysler превратился в полноценный автоконцерн и вместе с Ford Motor и General Motors сформировал так называемую "Большую тройку". В Нью-Йорке возвели новый главный офис — 77-этажный небоскреб Chrysler Building в стиле ар-деко, который некоторое время был самым высоким в мире.

Chrysler Airflow 1934, Chrysler Airflow Fullscreen
Обтекаемый Chrysler Airflow 1934 года опередил время
Фото: Chrysler

Чтобы конкурировать с Cadillac, Lincoln и Packard создали роскошную линейку Chrysler Imperial. Авто предлагали с помпезными кузовами от ателье Le Baron и роскошным кожаным салоном. Сначала на модель устанавливали 92-сильную шестерку, однако с 1931 года представили 125-сильную рядную восьмерку. Сейчас стоимость этих авто иногда превышает полмиллиона долларов.

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Chrysler Thunderbolt со складной металлической крышей
Фото: Chrysler

А в 1934 году Chrysler шокировал всех обтекаемым Airflow. Для его создания построили первую в мире автомобильную аэродинамическую трубу, а консультантом при разработке был один из создателей самолета Орвил Райт. 122-сильное авто не только развивало 145 км/ч, но и расходовало всего 11 л на 100 км.

Chrysler 300 1955 года, Chrysler 300 Fullscreen
Chrysler 300 1955 года стал основателем сегмента "масл-каров"
Фото: Chrysler

Впрочем, Chrysler Airflow опередил свое время и не стал популярным, ведь мода на аэродинамические авто пришла на несколько лет позже. Пришлось отказываться от модели в пользу более сдержанного Chrysler Airstream.

Chrysler Diablo Fullscreen
Концепт Chrysler Diablo 1957 года с дизайном от Ghia
Фото: Chrysler

Впрочем, в Chrysler продолжали делать ставку на инновационные технологии. В частности, концепт Thunderbolt 1940 года оснастили складной жесткой крышей с электроприводом. А уже в конце 40-х флагманский Imperial получил кондиционер, усилитель руля, автоматическую КПП, электроприводы сидений и стеклоподъемников. А в 1951 году именно на нем дебютировал знаменитый двигатель V8 Hemi с полусферическими камерами сгорания.

Chrysler 300 1960, Chrysler 300 Fullscreen
400-сильный Chrysler 300F 1960 года
Фото: Chrysler

Для продвижения Hemi и участия в гонках NASCAR в 1955 году создали Chrysler 300, который, по сути, основал сегмент "масл-каров" — мощных и относительно недорогих спортивных авто. Цифровой индекс в названии указывал, что мощность Hemi составила 300 л. с. Впрочем, в последующие годы ее довели сначала до 375, а затем — и до 400 сил.

61 Imperial, Chrysler Imperial Fullscreen
Chrysler Imperial 1961 года
Фото: Тарас Брязгунов

Особого упоминания заслуживает авангардный дизайн Chrysler 50-х годов Стилист Вирджил Экснер превратил авто в широкие и низкие звездолеты с огромными килями сзади и большим количеством хрома. Кроме того, в партнерстве с ателье Ghia создали ряд ярких концептов.

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В 1963 году Chrysler снова смог поразить общественность, представив первое в мире авто с газовой турбиной. 130-сильный Chrysler Turbine даже выпустили лимитированной серией из 50 автомобилей.

Chrysler Turbine Fullscreen
Chrysler Turbine с газовой турбиной выпускали серийно
Фото: Chrysler

В 60-х и 70-х почти все Chrysler были полноразмерными дорожными крейсерами длиной более 5 метров. Их комплектовали большими V8, а флагманские Imperial получили центральный замок, климат-контроль, круиз-контроль, ABS и даже телефон с телевизором. Кстати, горячим поклонником Imperial был Фрэнк Синатра, а на лимузине этой модели ездил президент США Линдон Джонсон.

Chrysler Imperial Crown, Chrysler Imperial Fullscreen
Лимузин Chrysler Imperial Crown президента США Линдона Джонсона
Фото: Mecum

Впрочем, из-за топливного кризиса 1973 года спрос на "прожорливые" авто резко снизился и Chrysler оказался на грани банкротства. Спасать его пришел отец Ford Mustang Ли Яккока. Под руководством талантливого менеджера разработали более компактное семейство K-Series с экономичными двигателями, оснащенными впрыском топлива.

Chrysler LeBaron Fullscreen
Chrysler LeBaron из семейства K-Series
Фото: Chrysler

Кроме того, именно Ли Яккока руководил разработкой модели Voyager, которая стала одним из основателей класса минивэнов. Семейное авто оказалось чрезвычайно популярным и стало спасителем Chrysler. Положение концерна улучшилось настолько, что удалось приобрести бренды Jeep и Lamborghini.

Chrysler Voyager Fullscreen
Chrysler Voyager стал одним из первых в мире минивэнов
Фото: Chrysler

Кстати, именно "под крылом" Chrysler стартовала разработка роскошного Jeep Grand Cherokee и легендарного Lamborghini Diablo. А еще в сотрудничестве с Maserati создали кабриолет Chrysler TC.

Chrysler 300M Fullscreen
Chrysler 300M
Фото: Chrysler

В 90-х Chrysler презентовал новое семейство авто LH, которые отличались дизайном cab-forward (со сдвинутым вперед салоном). Одним из них стал возрожденный Chrysler 300M, однако он не был похож на знаменитого предка, ведь был переднеприводным и с двигателем V6.

Chrysler 300C, Chrysler 300 Fullscreen
Chrysler 300C 2004 года
Фото: Chrysler

Ситуацию исправили в 2004 году, когда дебютировал новый Chrysler 300C с задним приводом и V8 Hemi мощностью до 425 сил. Он стал одной из моделей в ретростиле, созданных в рамках новообразованного концерна Daimler-Chrysler. Винтажным дизайном также отличались купе Chrysler Crossfire, внедорожник Aspen, семейный Pacifica и массовый PT Cruiser.

Chrysler Crossfire Fullscreen
Chrysler Crossfire
Фото: Chrysler

2000-е можно назвать ренессансом Chrysler, однако экономический кризис положил ему конец. Альянс Daimler-Chrysler распался, американский производитель объявил о банкротстве, однако спасся благодаря партнерству с FIAT.

Chrysler Pacifica Fullscreen
Chrysler Pacifica
Фото: Chrysler

Сейчас марка Chrysler переживает не лучшие времена: в ее линейке осталась фактически одна модель — минивэн Pacifica/Town&Country. Впрочем, после вхождения в концерн Stellantis появилась перспектива возрождения Chrysler — готовится перезапуск бренда и анонсировано несколько новых электрических моделей.

Между прочим, недавно отметил 100-летие и Rolls-Royce Phantom — одна из самых роскошных моделей всех времен.

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