Знаменитый американский спорткар 60-х за $150 000 простоял 30 лет на складе (видео)

В США обнаружили заброшенный кабриолет Chrysler 300 1960 года. Изготовлено всего 248 таких авто с 375-сильным V8 и сейчас они очень ценятся коллекционерами.

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Находку показали на слете владельцев Chrysler в американском городе Карлайл. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Этот Chrysler 300F простоял 30 лет на складе в штате Джорджия. На его кузове есть незначительные царапины, а отделка салона местами повреждена, однако в целом раритетное авто хорошо сохранилось и полностью оригинальное.

Салон Chrysler 300F неплохо сохранился Фото: скриншот / YouTube

Даже проводка и шланги в моторном отсеке родные. Пробег автомобиля составляет 77 тыс. км.

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Chrysler 300 — настоящий раритет, стоимость которого достигает 150 000 долларов. Дело в том, что эта заряженная модель выпускалась очень небольшими сериями. К примеру, Chrysler 300F 1960 года разошелся тиражом в 1217 экземпляров, из которых лишь 248 были кабриолетами. Chrysler 300 называют родоначальником мощных американских авто.

Пробег авто составляет 77 тыс. км Фото: скриншот / YouTube

К тому же, Chrysler 300F — одно из самых мощных авто своего времени. Он оснащен 6,8-литровым V8 на 375 л. с. и 3-ступенчатой автоматической КПП. Кабриолет способен разогнаться до 100 км/ч за 7 с и развить 230 км/ч.

Между прочим, недавно в Украине заметили раритетный автомобиль пропавшей американской марки.

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