Раритеты под открытым небом: обнаружено кладбище коллекционных американских авто (видео)

В США нашли свалку с редкими ретроавто. Культовые модели десятилетиями ржавеют под открытым небом.

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Кладбище коллекционных автомобилей расположено в штате Мичиган. На нем можно найти настоящие сокровища. О них рассказали на Youtube-канале Auto Archaeology.

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На свалке собраны знаменитые американские автомобили 60-х и 70-х годов. Среди них есть настоящие раритеты — такие, как Mercury Cougar 1968 года в заряженной версии с 7,0-литровым 335-сильным V8. Таких купе выпустили несколько сотен.

Mercury Cougar с редким 7,0-литровым двигателем Фото: скриншот / YouTube

Кроме того, можно идентифицировать Chevrolet Corvette третьего поколения с большим 7,4-литровым V8. Модификации с этим двигателем довольно редки, а их мощность составляет от 270 до 425 л.с.

Ford Mustang Mach I 1969 года Фото: скриншот / YouTube

Также на свалке ржавеют Ford Mustang Mach I 1969 года, несколько Pontiac GTO 1966-1967 годов и Chevrolet Chevelle начала 70-х. Собраны здесь и менее ценные модели — пикапы, школьные автобусы и дома на колесах.

Pontiac GTO 1967 года Фото: скриншот / YouTube

Состояние большинства автомобилей оставляет желать лучшего. Они покрылись ржавчиной, а во многих машинах нет двигателей и сквозь капот проросли деревья или кусты.

Между прочим, недавно коллекцию раритетных ретроавто нашли на заброшенной ферме.

Также Фокус писал о винтажном Ford Mustang за $100 000, который 33 года стоял в гараже.