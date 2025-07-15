Сокровища в сарае: на ферме нашли заброшенную коллекцию редких винтажных авто (видео)
В Великобритании нашли заброшенные ретроавто. Раритетные коллекционные машины не один год ржавеют на территории заброшенной фермы.
Автомобилям никто не уделял внимание не один десяток лет. Обнаружил их блогер The Bearded Explorer и рассказал о них на своем Youtube-канале.
Машины хранятся в сарае. Сейчас об их прошлом ничего не известно и даже трудно установить, имеют ли они владельца.
Состояние ретроавто разное. Все они покрыты слоем грязи и пыли, однако некоторые машины неплохо сохранились, а другие — нуждаются в тщательной реставрации.
Примечательно, что большинство найденных автомобилей — американского производства. Особенно ценными являются сразу два редких Lincoln Continental Mark II 1956 года. Этих представительских купе с 300-сильным V8 изготовили всего 2995 и среди их владельцев были певец Фрэнк Синатра, актриса Элизабет Тейлор и президент США Дуайт Эйзенхауэр.
Кроме того, в коллекции есть более ранний и массовый Lincoln Cosmopolitan 1952 года. Люксовый лимузин Cadillac Fleetwood 1959 года стоит под навесом на улице, однако лучше всего сохранился.
Единственное британское авто в коллекции — кабриолет Jaguar E-Type в модификации Series II 1968-1971 гг.) Спорткар оснащен 4,2-литровой 265-сильной шестеркой.
Кстати, недавно в Украине нашли Daewoo Lanos 2006 года в новом состоянии.
Также Фокус писал о Ford Mustang за $350 000, который 50 лет стоял на улице.