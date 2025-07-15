Скарби в сараї: на фермі знайшли покинуту колекцію рідкісних вінтажних авто (відео)

У Великій Британії знайшли занедбані ретроавто. Раритетні колекційні машини не один рік іржавіють на території покинутої ферми.

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Автомобілям ніхто не приділяв увагу не один десяток років. Виявив їх блогер The Bearded Explorer та розповів про них на своєму Youtube-каналі.

Машини зберігаються в сараї. Наразі про їх минуле нічого не відомо і навіть важко встановити, чи мають вони власника.

Стан ретроавто різний. Усі вони покриті шаром бруду та пилу, проте деякі машини непогано збереглися, а інші – потребують ретельної реставрації.

Cadillac Fleetwood 1959 року Фото: скриншот / YouTube

Примітно, що більшість знайдених автомобілів – американського виробництва. Особливо цінними є одразу два рідкісних Lincoln Continental Mark II 1956 року. Цих представницьких купе із 300-сильним V8 виготовили лише 2995 і серед їх власників були співак Френк Сінатра, актриса Елізабет Тейлор та президент США Двайт Ейзенхауер.

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Крім того, у колекції є більш ранній та масовий Lincoln Cosmopolitan 1952 року. Люксовий лімузин Cadillac Fleetwood 1959 року стоїть під навісом надворі, проте найкраще зберігся.

Lincoln Continental Mark II 1956 року Фото: скриншот / YouTube

Єдине британське авто в колекції – кабріолет Jaguar E-Type у модифікації Series II 1968-1971 рр.). Спорткар оснащений 4,2-літровою 265-сильною шісткою.

До речі, нещодавно в Україні знайшли Daewoo Lanos 2006 року в новому стані.

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