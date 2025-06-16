Виявилися непотрібними: у США знайшли кладовище автомобілів "Ока" (фото)

Покинуті автомобілі «Ока» виявили на звалищі в США. Десяток компактних машин роками іржавіють просто неба.

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Виявилося, що ці ВАЗ-1111 "Ока" офіційно завезли до США, одначе вони нікого не зацікавили та були достроково списані. Про машини розповіли на сайті Carakoom.

З частини авто зняли колеса Фото: Carakoom

Кладовище ВАЗ знайшли у штаті Колорадо. Машини випущені в 90-х та на початку 2000-х. Деякі з них заіржавіли, а в більшості авто немає коліс та деталей інтер’єру.

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Як не дивно, автомобілі "Ока" хотіли продавати в США. Їх імпортом займалася компанія Mirox зі штату Невада, яка позиціонувала ВАЗ-1111, як дешеву міську модель.

ВАЗ-1111 не зацікавив американців Фото: Carakoom

Утім застаріла "Ока", створена ще у 80-х роках, виявилася нікому не потрібною в США. По-перше, американці віддають перевагу великим та потужним авто, тому 3,2-метровий хетчбек із 33-сильним двигуном не міг викликати інтерес.

Деякі авто переробили на фургони Фото: Carakoom

По-друге, за океаном цінують якість, довговічність та багате оснащення, а "Ока" ніколи не вважалася надійною. У неї жахливий салон і навіть кондиціонер відсутній.

Окремі ВАЗ-1111 брали участьу перегонах Фото: Carakoom

Не допомогли і спроби створити фургон "Ока" та оснастити кілька машин електромоторами. Деякі ВАЗ-1111 навіть брали участь в любительських перегонах SCCA і на звалищі на окремих машинах залишилися гоночні номери.

Між іншим, у Словаччині продають за 50 000 євро унікальний гоночний ВАЗ литовського виробництва у новому стані.

Також Фокус писав, що в США виставили на продаж рідкісний кабріолет ВАЗ німецького виробництва.