Оказались ненужными: в США нашли кладбище автомобилей "Ока" (фото)

Заброшенные автомобили "Ока" обнаружили на свалке в США. Десяток компактных машин годами ржавеют под открытым небом.

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Оказалось, что эти ВАЗ-1111 "Ока" официально завезли в США, однако они никого не заинтересовали и были досрочно списаны. О машинах рассказали на сайте Carakoom.

С части авто сняли колеса Фото: Carakoom

Кладбище ВАЗ нашли в штате Колорадо. Машины выпущены в 90-х и в начале 2000-х. Некоторые из них заржавели, а в большинстве авто нет колес и деталей интерьера.

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Как ни странно, автомобили "Ока" хотели продавать в США. Их импортом занималась компания Mirox из штата Невада, которая позиционировала ВАЗ-1111, как дешевую городскую модель.

ВАЗ-1111 не заинтересовал американцев Фото: Carakoom

Впрочем, устаревшая "Ока", созданная еще в 80-х годах, оказалась никому не нужна в США. Во-первых, американцы предпочитают большие и мощные авто, поэтому 3,2-метровый хэтчбек с 33-сильным двигателем не мог вызвать интерес.

Некоторые авто переделали в фургоны Фото: Carakoom

Во-вторых, за океаном ценят качество, долговечность и богатое оснащение, а "Ока" никогда не считалась надежной. У нее ужасный салон и даже кондиционер отсутствует.

Отдельные ВАЗ-1111 участвовали в гонках Фото: Carakoom

Не помогли и попытки создать фургон "Ока" и оснастить несколько машин электромоторами. Некоторые ВАЗ-1111 даже участвовали в любительских гонках SCCA и на свалке на отдельных машинах остались гоночные номера.

Между прочим, в Словакии продают за 50 000 евро уникальный гоночный ВАЗ литовского производства в новом состоянии.

Также Фокус писал, что в США выставили на продажу редкий кабриолет ВАЗ немецкого производства.