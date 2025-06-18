Культовий американський спорткар за $350 000 простояв пів століття надворі (відео)
У США виявили занедбаний Ford Mustang 1965 року в лімітованій спортивній версії Shelby GT350. Раритетне авто не їздило 50 років.
Найперший Ford Mustang Shelby GT350 – колекційний спорткар, вартість якого стартує з 350 000 доларів. Виготовлено лише 562 таких купе. Про знахідку розповіли у відео на Youtube-каналі Vernon Estes Classics.
Історія Ford Mustang Shelby GT350 доволі насичена. Це один із п’яти спорткарів цієї моделі, які дісталися дилеру на Гавайї (квота на цей штат була невеликою). Його експлуатували до 1972 року, а потім поставили на плантації ананасів.Важливо
Shelby GT350 викупили і переправили до Каліфорнії, однак у середині 70-х власник поставив його під навіс у своєму дворі і більше не заводив.
Знайомий механік давно хотів викупити раритетне купе Ford Mustang, проте зміг зробити це лише після смерті власника. Спорткар, звісно, потребує реставрації, адже місцями покрився іржею і не заводиться, проте автомобіль повністю оригінальний.
Shelby GT350 1965 року – перший Ford Mustang, доопрацьований знаменитим гонщиком та конструктором Кероллом Шелбі. Його полегшили до 1280 кг, а потужність 4,7-літрового V8 збільшили до 306 сил. Із 4-ступінчастою механічною КПП спорткар здатен розігнатися до 100 км/год за 6,5 с і розвинути 217 км/год.
Між іншим, нещодавно виявили цілу покинуту колекцію рідкісних Ford Mustang.
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